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「華府表態捍衛台灣」有三缺陷　包道格：像試圖戳老虎屁股

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▲美國在台協會台北辦事處（AIT）前處長包道格。（圖／資料照）

▲美國在台協會台北辦事處（AIT）前處長包道格。（圖／資料照）

記者曾俊豪／綜合報導

美國智庫期刊「外交事務」呼籲華府摒棄過去40年台灣海峽戰略模糊政策，清楚宣示若北京武力犯台，美國將出兵捍衛台灣。對此，前美國在台協會處長包道格（Douglas H. Paal）指出，此論調存在三方面缺陷，而且就像試圖戳老虎的屁股，「但是限制老虎，使之不能反擊。老虎不會喜歡的。」

美國智庫「外交關係協會」（CFR）旗下期刊「外交事務」（Foreign Affairs）網站日前刊登協會會長哈斯（Richard Haass）與研究員塞克斯（David Sacks）聯名專文。文章呼籲美國行政部門改採「戰略清晰」立場，清楚表明若中國武力犯台，美國將作出回應，藉此降低中國「失算」、因而觸發台海戰爭的機率。

針對期刊內容，《中評社》5日刊出前美國在台協會處長、現任卡內基國際和平基金會傑出研究員包道格專訪。他指出，對台政策明晰化的觀點確實得到更多美國主流的支持，這是出於美方對中國的普遍不滿和對台灣成就的欽佩，然而這種觀點仍有缺陷。

包道格舉例，首先，美國的每一項防衛承諾，包括對日本和南韓等盟國的防衛承諾，都受制於美國的憲法程序，憲法程序使這些防衛承諾是有條件的，或者必須保持模糊性。 

▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲解放軍是否武統台灣引發關注。（圖／路透社）

再者，美國的明確承諾勢必對台灣產生影響，忽視當中關係也有缺陷。他表示，如果美國似乎準備為此買單，蔡英文要如何從持懷疑態度的立法機構獲得資金來改善台灣自己的防衛？倘若台灣從中國獨立出來的更為極端的觀點得到美國安全保證的保護，台灣當局為什麼還要採取謹慎的兩岸政策呢？

最後，包道格表示，文章還假設日本和南韓支持美國明確的台灣議程，這也是有缺陷的，因為實際上兩者都偏轉了。

至於美國政府解密雷根時代兩份電報，以及美國助理國務卿史達偉發表演講，重申美國的一中政策沒有改變，強調六項保證與美中三公報、台灣關係法一樣，始終是美國兩岸政策的根本要素。這引發北京關切華府是否改變一中政策。

對此，包道格回應，川普政府希望向台灣發出一個更堅定承諾的訊號，不僅是體現於「戰略模糊性」，但他們希望在不冒著放棄美國一個中國政策風險的情況下這麼做，因為他們懷疑，那麼做可能會讓他們受到引發美中衝突的指責。

包道格比喻，「這有點像試圖戳老虎的屁股，但是限制老虎，使之不能反擊。老虎不會喜歡這樣的。」

▲共和黨全代會,白宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲美智庫認為華府應明確表態會出兵支援台灣。（圖／達志影像／美聯社）

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