母胎單身19年太好奇！友神回「接吻的感覺」　網母湯了：須壓驚

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友母胎單身整整19年，最近她好奇詢問室友，接吻究竟是什麼樣的感覺？沒想到，對方形容像半熟豬肝，讓大票網友狂起雞母皮，崩潰直呼「不要玩食物」、「我以後要怎麼面對豬肝湯」。

女網友日前在dcard發文提到，「魯了19年的我，好奇問了穩交多年的室友，接吻...是什麼感覺呀？」聞言，對方立刻反問她，「妳有喝過豬肝湯嗎？」

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沒等她反應過來，室友接著形容道，「想像一片半熟豬肝，在妳舌頭上滑來滑去，記得再配點湯（口水的部分）。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者胡治言攝）

對此，原po笑說，「是不是真的我不清楚，因為我還在尋找我的豬肝湯老闆！」不過，網友們看完卻母湯了，紛紛大呼「好噁的感覺...天啊」、「妳朋友一定跟妳一樣魯，完全不像好嗎」、「好險我不喝豬肝湯」、「老實說，我一直覺得接吻這玩意，心裡感受遠大於生理感受」、「什麼鬼回答」、「老闆先來一碗豬肝湯壓壓驚」。

另外，po文也釣出不少老司機，表示「嗯...很有意思的分析呢」、「花枝片會不會比較像XD」、「乾...好像真的挺像的，只是要再滑一點」、「室友懂吃，推薦阿榮豬肝湯」、「我都用豬肝練舌頭靈活度」。