和好劈腿女友「驚覺2條線」　他崩潰問生父是誰…答案痛到胃翻攪！

▲女子劈腿後想和好，卻發現自己懷孕。（圖／示意圖／取自pxhere圖庫）

記者陳亭伃／綜合報導

如果一場災難可以見真情，這名網友也算是「看見人生最殘酷的一面」，因為疫情關係，不少人都被限制令要求待在家，不少愛侶備受考驗。一名國外網友投書《太陽報》專欄，提到自己因為封城與女友分隔兩地，卻被朋友發現女友跟其他男人約會，原以為兩人攤牌說就能了事，如今卻爆出女友懷孕「爹都不知道是誰」，因此想請鄉民幫忙。

根據《太陽報》報導，因為封城關係該名男網友與20歲女友分隔兩地，兩人雖然年輕，但是非常認真的在交往，因為無法見面，基本上一天都會通2～3次電話，熱線之中還是覺得甜蜜。但漸漸的男網友卻發現，女友開始慢回訊息，甚至回隔天才回覆，而每次詢問都得到「我很累」的回應，但他也都給予體諒。

直到近日，男網友的一位朋友打了電話給他，詢問兩人是否還在一起，才得到女友竟在另外一個城市與其他男人看電影。男網友事後詢問了女友，卻得到惱羞成怒的狀態，之後男網友的朋友又再度撞見，出軌的女方與「小王」在公車上打情罵俏。

兩人攤牌之後，男網友的女友崩潰認錯，並表示還是想繼續經營感情，男網友後來要求同居，未料卻在幾日前，女友哭著表示「自己懷孕了」，男網友問自己是否為生父時，女友的答案卻是「不確定」，讓她幾乎崩潰。

不少鄉民看到這則故事，直呼「這真的太荒唐，竟然會選擇」、「這種就放生吧！留著只是後患」、「建議就成全女友跟小王」、「年輕人不要執著了！」

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