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蛇丸炫耀高中偷蛋　粉絲護航「沒什麼」！網傻眼：偷竊是犯法

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）

▲蛇丸上傳新影片，分享跟胡椒的高中爆笑事蹟 。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）

記者施怡妏／綜合報導

知名Youtuber蛇丸昨（1）日上傳新影片分享高中趣事，提到和另一名Youtuber胡椒高中時期會到加工廠偷蛋來吃。有網友對這樣的偷竊行為感到憤怒，認為蛇丸不應該帶著「炫耀的心情」分享犯罪事蹟。貼文一出後底下留言超兩極，有人認為「高中惡作劇誰沒有？」但也有人認為「偷竊就是不對」。

蛇丸昨日在個人Youtube頻道上傳新影片，分享和胡椒的高中爆笑趣事，兩人都是食品加工系，因此常常前往麵包加工廠，「加工廠很多雞蛋，時不時就會拿冰箱的兩顆蛋煎來吃」，一個禮拜過後，冰箱竟然被鎖上鐵鍊，但兩人發現鐵鍊並沒有很緊，於是胡椒用纖細的手，鑽進縫裡從冰箱拿了兩顆蛋。

請繼續往下閱讀...

兩人「偷竊」的行為，遭到一名網友質疑在「Dcard」發文，認為這樣錯誤的舉動，蛇丸竟然帶著炫耀的神情向網友分享，「若今天是其他Youtuber，早就上新聞，然後被輿論壓力逼出來道歉了吧」，並在文中嗆網友，「講真的我還真沒幹過竊盜這種蠢事，但有可能你身邊的同儕整天都在竊盜所以習以為常，不怪你啦！」

▲▼ 。（圖／翻攝自蛇丸IG）

▲蛇丸（右）和胡椒（左）從高中就認識到現在。（圖／翻攝自蛇丸IG）

許多網友在底下留言，認為這是高中生的小惡作劇，不應該放大檢視，「這種發言就跟沒錢的人，炫耀自己省錢的方式是，去自助餐的時候把肉藏在菜下面」、「高中生做的無聊事誰沒做過」、「犯法的事跟高中做的蠢事，可以相提並論嗎」、「誰小時候沒偷過東西」。

但也有其他網友認為，「偷竊」這個舉動，本身就是錯誤的行為，「原來有人覺得偷竊又沒什麼，那你的錢能不能讓我偷一下」、「我昨天看到那段也是這樣想，偷東西還敢拍影片講出來，不知羞恥，還以為很風光嗎」、「年少輕狂犯錯就不要拿出來講，免得小孩看了有樣學樣」、「正常人都知道偷竊是不對的吧，就算今天它只是一顆蛋」。

根據「中華民國刑法」規定，意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者為「竊盜罪」，屬於「非告訴乃論」（一般民眾俗稱之公訴罪），國家追訴處罰犯罪行為人之權利，不會因被害人未提出告訴或和解撤回告訴而消失，竊盜的所得應交回還給失主，並處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。

▼約從 2:51 開始。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

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