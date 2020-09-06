日氣象廳證實「海神」是前所未有強颱　宮崎市發疏散勸告

▲海神颱風已增強為強烈颱風，持續往日韓移動。（圖／氣象局提供）



文／中央社記者楊明珠東京6日專電

強烈颱風海神逼近日本九州南部、奄美地區，日本氣象廳表示，海神威力之強，可能是民眾未曾經歷的，呼籲民眾保持最大等級警戒。九州東南部宮崎市上午對全市發出疏散勸告。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，海神上午10時在鹿兒島縣奄美大島東南方110公里海上，以每小時20公里速度往北前進。中心氣壓925百帕、中心附近最大風速每秒50公尺、瞬間最大陣風每秒70公尺，中心東南側280公里以內、西北側165公里以內颳暴風。

沖繩縣大東島地方與鹿兒島縣奄美地方已進入暴風圈。那霸以東約400公里的南大東島今天凌晨3時30分觀測到瞬間最大陣風每秒50.7公尺。鹿兒島縣奄美大島以東約30公里的喜界島上午9時30分觀測到瞬間最大陣風每秒38.6公尺。

以九州南部為主的地區雨勢增強，上午8時30分至9時30分之間，宮崎市觀測到51.5毫米的雨量。

海神維持強勁的威力，今天白天逼近奄美地方之後持續北上，今晚逼近九州南部，預測今晚到明天會從九州以西的海面北上。

隨著夾帶強風暴雨的海神接近，宮崎市上午10時對全市發出疏散勸告。這道勸告相當於5級警戒層級中的第4級，市府呼籲全體市民儘速從危險地方疏散。

宮崎縣位在九州東南部，人口約106萬，縣政府在宮崎市。

2019年10月颱風侵襲長野市，造成北陸新幹線車庫嚴重淹水，災情慘重。為了因應颱風，JR西日本公司昨天決定今天內要將停在福岡縣車庫的山陽新幹線部分車廂移到廣島市、岡山市的車庫。新幹線列車移到他處避難，相當罕見。

山陽新幹線7日廣島站與博多站之間全天停駛。

日本氣象廳預報課長中本能久上午9時30分（台灣時間8時30分）召開記者會表示，沖繩及奄美地方颳強風、海上出現暴風雨，海神持續維持強勁威力逼近九州南部、奄美地方，呼籲民眾保持最大級的警戒，儘早做好疏散準備。

中本說，海神逼近之處，可能出現創紀錄的暴風、大浪、高潮、大雨。預估海神的中心氣壓稍微下降，所以鹿兒島發布颱風特別警報的可能性降低。不過，原先預估的最大風速、瞬間最大陣風並沒有太大變化。不管是否發布特別警報，希望民眾保持最大的警戒。

中本說，疏散時機因地區而異，民眾應確認周遭環境有何種危險性，提早做好疏散準備。

為了因應海神，日本首相官邸（行政中心）危機管理中心的「資訊聯絡室」上午9時40分已改為「官邸對策室」，加強收集颱風資訊。

►隨時急救！PS美美妍電眼修修發光全效眼霜