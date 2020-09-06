每爆紅就不景氣！台灣珍奶成日本經濟魔咒　網友驚見死亡巧合

▲台灣珍奶在日本爆紅。（圖／記者林育綾攝）



記者王佩翊／編譯

珍奶爆紅的死亡巧合？日本網路雜誌「Women’s Health」 8月報導，有關於珍奶爆紅與日本經濟的因果關係，文中提及，珍奶總共在日本國內引起3次熱潮，然而每次熱潮卻都意外伴隨著經濟危機，簡直就是另類的「不景氣預兆」。

日本網路上日前瘋傳，「每到珍奶爆紅潮日本經濟就會陷入不景氣」，網路雜誌Women’s Health針對該話題進行報導。Women’s Health整理了至今為止的三大「珍奶熱潮」，分別為1992年、2008年以及2019年，沒想到這三年竟然都出現驚人巧合，引發熱議。

根據報導，珍珠奶茶1992年首次在日本爆紅，當時混和椰奶的珍珠甜品非常受到女性歡迎。不過當時流行的珍珠與現在珍奶的珍珠不同，是白色且顆粒較小，需要用湯匙食用。然而隨著熱潮蔓延，日本卻正好迎來泡沫經濟瓦解，許多大型金融機構接連倒閉，日本陷入長期的景氣低迷狀態。

第二次的珍奶熱潮則是在2008，當時流行將珍珠放進果凍裡，或是放進鯛魚燒的麵糊裡，然而也是在這個時候，日本的珍珠開始逐漸確立「黑色」、「大顆」的樣式，並將珍珠加進奶茶裡食用。隨著珍奶的再度爆紅，卻發生雷曼兄弟事件，以美國為中心的經濟不景氣嚴重蔓延至日本國內。

接下來則是2019年，日本網路上出現「タピる」、「タピ活」等與珍奶有關的新造詞，甚至有許多年輕女性為了拍照打卡，紛紛在珍奶店前大排長龍。然而2020年初爆出新冠肺炎，不只日本，全世界都受疫情影響，經濟大受打擊。

雖然沒有具體的理論與根據可以證明兩者之間的關聯，但意外的巧合卻也引發網友的熱烈討論。不過唯一可以證明的是，珍奶在日本國內帶來的商機的確不容小覷。