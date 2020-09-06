永遠缺席的約會！男夜騎重機見女友　詭異自撞...臟器噴出慘死

▲車禍造成重機車頭嚴重毀損。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區5日晚間發生一起死亡車禍，一名蔡姓男子自彰化騎乘黃牌重機要到霧峰找女友，行經環河路1段慢車道、中投公路下方時，突失控擦撞人行道路緣，再撞上號誌燈桿及電箱，撞擊力道猛烈，造成重機車頭嚴重毀損，蔡男頭部受到重創、臟器噴濺，警消獲報趕赴現場時，蔡已明顯失去生命跡象，未送醫。

霧峰交通分隊表示，蔡姓男子（41歲）5日晚間8時39分許，騎乘重機沿台中市大里區環河路1段往大里橋方向行駛，行經中投公路下方時，疑自撞路緣造成頭部受創，當場失去生命跡象，未送醫。

據了解，蔡男昨晚欲從彰化至霧峰找女友，未料行經該處時不知何故擦撞人行道路緣，接著再撞上一旁號誌燈桿及電箱，強烈撞擊力導致重機車頭毀損，即使蔡男有戴安全帽，頭部仍受重創，臟器外露當場死亡。車禍後引來不少民眾圍觀，據民眾描述，內臟散落了10多公尺，路面血跡斑斑，畫面相當駭人。

▲▼蔡男自撞燈桿、電箱，造成頭部受創、臟器噴濺，現場血跡斑斑。

霧峰交通分隊指出，由於蔡男當場死亡無法進行酒測，確認身分後直接送往殯儀館。詳細事故原因及有無酒駕，還須檢警進一步調查，檢察官今日將進行驗屍，釐清案發經過。

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