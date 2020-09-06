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絕命畫面曝！重機男夜騎見女友　過彎「噴火」慘死中投公路下

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記者白珈陽／台中報導

彰化一名蔡姓男子5日晚間騎乘重機至霧峰找女友，途中行經台中市大里區環河路1段慢車道、中投公路下方彎道時，疑欲超車不慎擦撞人行道路緣，刮起陣陣火花，接著再撞上路旁燈桿及電箱，撞擊力道猛烈，造成重機車頭嚴重毀損，蔡男頭部受到重創、臟器噴濺，警消獲報到場時蔡已明顯死亡，詳細事故原因及有無酒駕，有待檢警進一步調查。

▲▼蔡男疑欲超車，不慎擦撞人行道路緣，刮起陣陣火花。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蔡男疑欲超車，不慎擦撞人行道路緣，刮起陣陣火花。（圖／記者白珈陽翻攝）

路口監視器畫面顯示，蔡男騎著重機才剛穿過中投公路下方，疑欲超過前方騎士，從騎士右後方疾駛而過，未料卻因此擦撞人行道路緣，激起大量火花，隨後蔡男又撞上燈桿，撞擊力道大，監視器畫面甚至劇烈晃動。

▲▼蔡男疑欲超車，不慎擦撞人行道路緣，刮起陣陣火花。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蔡男疑欲超車，擦撞人行道路緣。

據了解，蔡男昨晚欲從彰化至霧峰找女友，行經該處時意外發生這起事故，即使蔡男有戴安全帽，頭部仍受重創，臟器外露當場死亡。車禍後引來不少民眾圍觀，據民眾描述，內臟散落了10多公尺，路面血跡斑斑，畫面相當駭人。

霧峰交通分隊表示，蔡姓男子（41歲）5日晚間8時39分許，騎乘重機沿台中市大里區環河路1段往大里橋方向行駛，行經中投公路下方時，疑自撞路緣造成頭部受創、臟器外露，當場失去生命跡象，未送醫。由於蔡男當場死亡無法進行酒測，確認身分後直接送往殯儀館。詳細事故原因及有無酒駕，還須檢警進一步調查，檢察官今日將進行驗屍，釐清案發經過。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 蔡男騎乘重機自撞電桿及電箱，造成車頭嚴重毀損，頭部受到重創、臟器外露，當場死亡。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

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