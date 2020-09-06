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台大正妹「害怕人群」克服聽障當羽球隊長　開學勉學弟妹撕掉標籤

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▲台大戲劇系五年級生杜玟萱致詞在影片-41:06至-37:18。（影／youtube／頻道臺大）

記者許展溢／台北報導

台灣大學今（6日）開學，其中戲劇系五年級杜玟萱致詞說，自己是一位雙側小耳症的聽障生，和大部分的優秀生不一樣，沒有亮眼的學業成績表現，也沒有超群的智力，只憑著一點不錯的體育成績，讓她曾獲得台大優秀學生獎，而為了成為羽球校隊隊長努力練習，卻因為害怕講話，讓她不得不開始克服各種心魔。

▲▼台大開學,台大戲劇系五年級杜玟萱。（圖／記者許展溢攝）

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▲▼台大戲劇系五年級生杜玟萱致詞完接受採訪。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台大開學,台大戲劇系四年級杜玟萱。（圖／記者許展溢攝）

杜玟萱和大家分享自己故事以前，問學弟妹期望的大學生活是什麼樣子？希望微積分不要被當掉？在大二的聖誕節以前脫魯？出國當交換學生？還是想要趕快轉出你現在的學系？當她像你們一樣坐在台下的時候，她對自己大學生活的期望，是有一天可以成為羽球校隊隊長。

杜玟萱大二時，非常努力地提高自己在球隊的出席率，不論是颳風下雨或豔陽高照，不論是晨操或每天晚上的例練，都會要求自己要參加。就算是上一秒剛聲嘶力竭地和男朋友吵架，下一秒依然會擦乾眼淚，背起球袋到球場訓練。就這樣，在大三如願當上校隊隊長，但沒想到卻是一個噩夢的開始，因為她發現害怕在大家面前說話。

▲▼台灣大學戲劇系杜玟萱。（圖／翻攝台大開學典禮直播）

▲杜玟萱曾很害怕在大家面前講話。（圖／翻攝台大開學典禮直播）

杜玟萱透露，在球隊練球前，必須先集合大家，宣布等一下要練習的菜單，幾乎都是頭低低的、小小聲的快速講完菜單，這樣的結果，就是大部分的人根本沒有聽懂她說了什麼，長久下來，越來越害怕每次練球之前的這一個時刻，覺得自己話說不好、咬字不清楚，所以沒有人聽懂她在講什麼。

杜玟萱為了努力克服的心理障礙，在台大修了許多需要在大家面前講話的課程，像是英語演說與溝通技巧，以及協調溝通與衝突管理等等，除此之外，也參加了教育部舉辦的蒲公英計畫，到雲林僑真國小演講，分享她的故事。經過這麼多次，用力的把自己丟出舒適圈以後，要在大家面前說話，對她來說已經不再是困難的事情。

杜玟萱退下隊長的位置後，又給自己設新目標，希望可以擁有一張中華民國羽球協會的Ｂ級教練證照，為了取得這一張證照，一方面四處打聽考試內容以及考試的難易度，另一方面，向教練詢問，能否擔任他羽球課堂上的小幫手，觀摩他如何安排、教授羽球課程。兩個月過後，順利的在今年五月取得證照。這學年更擔任星期四早八的羽球課助教。

▲▼台灣大學戲劇系杜玟萱。（圖／翻攝台大開學典禮直播）

▲杜玟萱最後要學弟妹撕下標籤，因為人生充滿了無限可能。（圖／翻攝台大開學典禮直播）

杜玟萱說，在台大的這四年，體認到這裡是一個尊重多元且具有強大包容力的環境，每當我看著貼在她身上的聽障生標籤的時候，都會懷疑，自己可以成為隊長嗎？可以當學校的助教嗎？可以擔任開學典禮的致詞嗎？每當心中浮現這些疑問的時候，台大就會讓她知道多慮了，自己所需要做的，就是跨出她的一步，勇敢地去追求自己渴望的事物。在這裡，她逐漸地明白了一個道理，那就是撕下標籤，我將遇見更好的自己。

杜玟萱認為「標籤沒有對錯」，但這些標籤就像框框一樣，讓人受限。她曾經因為自己是聽障生而害怕在大家面前說話，害怕不清楚的咬字會成為別人口中的笑柄，但不願意被聽障生這樣一個標籤框住，所以今天站上台來，和大家分享自己的故事。 唯一不變的事情就是變，事情會改變，人也會，如果我們一直將自己放在標籤底下，我們很容易因此受限，認為自己不可能辦到某些事情，不願跨出標籤的舒適圈。

杜玟萱最後要學弟妹撕下標籤，人生充滿了無限可能，希望大家都能勇敢地撕下身上的標籤，開創自己所期望的大學生活，活成自己喜歡的樣子。

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