中國駐美使館要求　15日起美國赴陸旅客全面核酸檢測





▲中國要求自美國入境中國的旅客，需先全面進行新冠病毒核酸檢測。圖為美國波士頓機場。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

針對美國新冠肺炎疫情持續，中國駐美國大使館4日發布公告，要求自美東時間9月15日0時起，在美國全面實施赴華乘客核酸檢測措施，以「確保國際旅行健康安全，降低疫情跨境傳播風險。」

該《關於來華航班乘客憑新冠病毒核酸檢測陰性證明登機的公告》和中國各部門最新要求，由中國民航局、海關總署、外交部聯合發布，並經中國駐美國使領館（駐美國使館、駐紐約總領館、駐舊金山總領館、駐洛杉磯總領館、駐芝加哥總領館）決定自15日起實施。

▲中國駐美大使館。（圖／取自中國駐美大使館網站）

按照公告實施範圍，一，自美國搭乘直飛航班赴華的中、外籍乘客，須於登機前3天內完成新冠病毒核酸檢測，並憑核酸檢測陰性證明申領帶「HS」標識的綠色健康碼（適用於中國公民）或健康狀況聲明書（適用於外國公民）登機。

二，自美國出發搭乘商業航班經第三國或地區赴華的中、外籍乘客須憑核酸檢測陰性證明申領帶「HS」標識的綠色健康碼、健康狀況聲明書的要求繼續有效。

三，自第三國出發，經美國直接中轉乘機赴華的中、外籍乘客，須分別憑中國駐該第三國使領館复核的在有效期內帶「HS」標識的綠色健康碼或外國人健康狀況聲明書登機。

四，自美東時間9月15日0時起，中國籍乘客憑14天健康碼（帶飛機標識）登機的做法不再適用從美國搭乘直飛航班赴華以及自美國出發經第三國或地區赴華的乘客。

公告提醒，乘客如在不符合登機條件的情況下來美中轉赴中，將面臨極高的滯留風險，甚至被遣返回出發地。

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