【阿彪10歲快樂3】台灣不管「非法野生動物」　他嘆沒面子曝後果

記者許展溢／專題報導

曾在國際上被稱模範生的台灣，近年屢遭點名在非法野生動物貿易上，先成進口國，接著變成轉口國，現在更多了出口國角色。屏東科技大學保育類野生動物收容中心主任裴家騏無奈說「這很沒面子」。他問自己國家不正視，難道要等到世界各國來指責？等到台灣的保育類動物都變成瀕臨絕種？

2000年前台灣非法走私動物備受指責，1995至2000年這5年奮發加強查緝，做出成績，行動力在2000至2008國際上備受讚揚。裴家騏大嘆可惜2009後政府不重視，森林警察隊沒了，執政黨一個個換，某政策重要就加碼，不重要就刪減，沒收容中心等相關法令去強制要求。

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▲▼斐家騏說，可能有一天會看到台灣瀕臨動物會滅絕，保育很好的會重新變成瀕臨動物。（圖／ETtoday攝影中心攝）

非法野生動物貿易在台灣好不容易洗刷汙名，裴家騏說，現在不但不再是嚇阻者，還是促進者，進口量增加外，還變成轉口國，如前年查獲來自馬來西亞，要轉到大陸已剝除鱗片冰凍的4000隻保育類物種穿山甲，顯示出我國被視為風險超低的猖狂途徑。

裴家騏提到過去10年還有新發展，就是台灣成為出口國，雪上加霜，不但進口其他國家珍貴野生動物資源，轉口其他國家野生產製品、活體，還把自己過去20多年累積保育成效走私出口，最顯著案例是在市場上價格好，很容易走私，被列為瀕臨絕種的食蛇龜，若再這樣下去，在台灣消失指日可待。

「政府螺絲鬆了也不重視執法」，裴家騏指出，沒保育警察隊，政府大砍預算，對非法野生動物不在乎，被國際上點名很沒面子，尤其野生動物非法貿易這件事，毫無疑問的從模範生不停退步、走下坡。裴家騏擔心此趨勢如沒辦法被喝止，下一波會是復育有成的穿山甲？還是其他保育類動物？



▲▼穿山甲（上）。食蛇龜（下）。（圖／新北市動保處、農委會提供）



裴家騏點出台灣島很小，導致走私出口量，就世界來看都是小量，如印尼一批貨進入大陸都是10幾萬隻烏龜，一年百萬起跳，相較台灣5千、1萬隻走私，對國際保育機構來說，當然要優先去處理大量，加上他國認定台灣有能力自己處理，為什麼還需要國際上來幫忙呢？

談起此事，裴家騏始終無法放鬆，嚴肅的說台灣的一小部分自己都不在乎了，外國人也不會幫忙在乎，但是這樣事情持續繼續發生，過去10年開始轉變，政府部門不重視後果，直接影響執法狀況惡化，很有可能有一天會看到台灣瀕臨動物會滅絕，保育很好的會重新變成瀕臨動物。

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