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「保全李宗瑞」麻吉女兒也不放過　開奧迪「選妃」...2少女險落狼窟

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▲▼高雄少女案，羅嫌移送抵雄檢。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲羅育祥2年前都是開著奧迪車載想找工作的少女到別處下藥性侵，包含朋友的女兒也受害。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者劉昌松／台北報導

涉略誘少女遭高雄地檢署聲押獲准的羅育祥，前年只要和女友吵架，就開著奧迪扮有錢，過濾挑選想找工作的少女，下藥性侵，2名被害人中，1女還是羅男朋友的女兒，檢警當時發現羅男都會開著奧迪名車去搭載、挑選被害人，根據行車紀錄器，至少有其他2名女子被約出險遭毒手，因此在今年5月以有再犯之虞建請台北地院羈押，但當時未獲准。

據了解，羅男在2018年利用任職某保全公司區經理，有應徵人員職權之便，接連誘出2名國中少女，並親自開著進口名車奧迪赴約，趁隙在飲料中摻入有「失憶水」之稱的動物用鎮定藥，迷昏被害人後性侵、拍攝影照後，因其中1女的父親和羅男本來就認識，事發當天急著找遲未回家的B女，打電話給羅男，羅男才將仍在昏睡中的B女送回家中。

B女父親直覺有異，帶著B女去驗傷發現遭下藥性侵，報案追查發現，B女昏迷期間，羅男還曾假冒B女傳訊給父親稱「加班，會晚點回去」，不過羅男首度到案時，刻意保持緘默，直到警方持搜索票，取得羅男手機等證物，從中發現A女和B女遭性侵偷拍事證。

羅男2度應訊才坦承，只要跟女友鬧得不愉快，就會想找其他少女下手報復，檢警更進一步從奧迪車內行車紀錄器，發現至少還有2名少女曾搭過羅男的車，懷疑羅男根本有計畫地挑選、物色對象，對社會及婦女族群實具重大危險性。

可是北檢在2020年5月間，以恐有反覆實施之虞，向法院建請羈押後，北院合議庭仍以羅男無前科，已認罪，與被害人和解，交保1年多都準時出庭等理由，未予羈押，並在7月23日依2個對少女加重強制性交等罪合併判羅男徒刑10年，直到9月2日，羅男再因涉嫌略誘高雄少女案，遭高雄地院裁准羈押禁見，羅男才再度回籠。

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