快訊／增2例境外移入　菲律賓男性移工與赴印尼工作國人染疫

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，個案為30多歲菲律賓籍男性(案491)及30多歲本國籍女性(案492)。

指揮中心表示，案491為移工，9月3日自菲律賓來台工作，入境時無症狀，於機場完成採檢後送至集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已掌握個案同班機旅客9人，列為居家隔離對象，至於同班機機組員5人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

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指揮中心指出，案492今(2020)年6月至印尼工作，8月15日至22日間陸續出現打噴嚏、流鼻水、發燒及嗅味覺異常等症狀，未在當地就醫，9月4日自印尼返國入境時主動告知有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離治療。衛生單位已掌握個案接觸者共21人，其中同行返國同事1人及同班機前後二排座位旅客2人列為居家隔離對象，同班機機組員18人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

▲▼案491、案492機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心資料，加上本新增案例，國內截至目前累計492例新冠肺炎確診病例，分別為400例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、471人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。