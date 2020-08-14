桃警摩鐵緝毒赫見女子正在吸…還辯稱「想戒毒才減量」！警直呼：鬼扯

▲桃園警分局13日深夜在轄區摩鐵進行緝毒專案，其中簡姓女子被查獲正在吸毒，且皮包內藏有海洛因殘渣、安毒與注射筒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局13日深夜在轄區執行緝毒專案勤務，在某摩鐵臨檢時，赫然發現簡姓女子疑似正在吸毒，員警在房間飲水機上放有毒品吸食器，更在其皮包內起出海洛因殘渣、安毒與注射筒等證物。簡女竟辯稱，她為了戒毒決心住進摩鐵，強迫自己少量用毒來戒毒；警方則直呼其鬼扯，全案依違反毒品管制條例移送桃檢偵辦。

▲桃園警分局13日深夜在轄區摩鐵進行緝毒專案，在簡姓女子皮包內藏有海洛因注射筒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，青溪派出所員13日深夜11時許執行「青春暨安居緝毒專案」，在轄區摩鐵臨檢，其中45歲的簡姓女子開門配合員警臨檢，員警見其神色慌張，赫見房內飲水機上放有毒品吸食器，乃進入房間搜查，又在其皮包內搜出海洛因殘渣袋、注射筒與安毒等證物。

▲桃園警分局13日深夜在轄區摩鐵進行緝毒專案，在簡姓女子皮包內起出安毒吸食器證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

簡女坦承吸食海洛因與安非他命，毒品都是她所有，辯稱平常施用毒品過量，因此決心入住摩鐵準備長期租用自行戒毒，這3天以來用量已減少很多，警方臨檢讓她措手不及，員警則直斥其根本就吸毒還鬼扯要戒毒，偵訊後依違反毒品管制條例罪嫌移送桃檢偵辦。

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