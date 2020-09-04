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被控拒罰違規藥局涉圖利　桃園2衛生局前副局長...這理由無罪

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▲▲前桃園市衛生局副局長陳世璋、許景鑫遭指控包庇藥局業者販售過期感冒藥水，涉嫌貪汙治罪條例之圖利罪，桃園地院4日宣判無罪。（示意圖／視覺中國CFP）

▲前桃園市衛生局副局長陳世璋、許景鑫遭指控包庇藥局業者販售過期感冒藥水，涉圖利罪，桃園地院4日宣判無罪。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市政府衛生局副局長陳世璋、許景鑫遭指控包庇藥局業者販售過期感冒藥水，下屬擬定公文欲開罰但遭副局長退回行政裁處書，還以口頭指示「能不罰就不罰」，遭檢方痛批2人因私交濫用職權，依圖利罪嫌起訴；但桃園地院合議庭4日以證據不足，判2人無罪。本案可上訴。

檢方起訴指出，桃市府衛生局在2015年9月18日查獲新資生藥局違法陳列已逾保存期限達16個月感冒藥水，並發現有多次銷售過期藥品紀錄，已明顯違反藥事法，依「違規事件裁罰基準表」應裁罰3萬元以上、2千萬元以下罰鍰，且無行政指導裁量空間。

但藥局負責人透過關係，找上時任副局長陳世璋關說，陳還找另一位副局長許景鑫商議，許收到2次裁處書後分別退回，第2次退回時還黏貼「請檢討為行政指導」之便利貼，下屬等人仍認為應該處罰，再簽稿詳細陳述內容，陳再度指示下屬進辦公室，明確指示「能不罰就不罰」，下屬見陳世璋態度堅決才未反對。

但承審的地院合議庭認為，本案證據無法證明許景鑫有收到2次陳核公文，也沒有看到「簽稿並陳」詳述內容，僅能認為許曾於審核1次公文時，有黏貼便利貼、上蓋職章、記載時間，在陳核書面案件事實可能不清楚狀態下，記載「請檢討為行政指導」。

同時，此案無法證明陳、許2人有商討該案，無法證明陳有態度堅決與明確指示下屬免罰，合議庭認為證據不足以證明2人有圖利犯意，均判無罪。可上訴。

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