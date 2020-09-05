16秒拳打腳踢6下！保姆虐癱瘓老婦後哽咽求饒　北京法院判一年

▲北京市民王航翻看母親房間監控發現，保姆16秒內5次擊打老人頭面部並伴有1次踢踹行為，還拉著老人的頭髮從床上拖拽到椅子上 。（圖／翻攝北京青年報）

記者陳政錄／綜合報導

癱瘓老母遭保女虐待，為人子女該如何是好？近日大陸一起民事案件判決引發關注，起因北京市民王航（化名）在翻看母親房內監控畫面時發現，保姆徐婷（化名）竟在16秒內，5次打擊老人頭部、1次腳踢，由於並非第一次發生，王航憤而將保姆告上法院。9月3日，北京朝陽法院案一審宣判，判處保姆有期徒刑一年。

據《北京青年報》報導，該案是於9月3日下午，透過北京雲法庭線上開庭審理。被告人徐婷今年59歲，2017年由王航透過家政公司，聘請照顧摔傷腰部、行動不便的母親，月薪4000元人民幣，由於原告工作因素，平時只有徐婷和老母兩人生活在一起。

▲王航屢次因保姆痛哭道歉、保證不再犯和考量自己工作繁忙，無暇照顧老母而心軟。圖為涉嫌虐待老人的保母在法院線上開庭時哽咽認錯。（圖／截自好看視頻）

到2018年底，83歲老人犯心肌梗塞後失語，身體屢下愈況，無法自理生活，幾乎癱瘓在床，此後王航逐漸發現，保姆對母親態度變差，儘管對方再三道歉，不放心的王航選擇在母親房內安裝監控。

隨後於2019年1月起，王航屢次在監控影像中，發現徐婷對母親動手，她甚至在王航發現母親身上有瘀青時，用「老人自己摔的」解釋；4月21日，王航發現母親不只臉上有瘀青，還神態驚恐，再度觀看監控畫面時發現，徐婷在19日多次擊打母親後腦、20日在老人上廁所時，16秒內拳打腳踢6次。

同年4月25日，徐婷又毆打王航母親，並責怪她「又告狀！又告狀！」，讓過去屢屢因徐婷道歉、保證不再犯，還自述家境困難而心軟的王航忍無可忍，將其告上法院。

▲北京一起保母虐待被看護人的判決，引起外界關注。（圖／截自好看視頻）

北京朝陽法院公開審理訊息顯示，徐婷從庭審準備階段就不斷哽咽，反覆表示「我錯了」，對毆打老人的行為十分後悔，解釋因為兒媳婦那幾天鬧離婚，導致她一時情緒失控；但王航指控，「母親一年前還可以說話，現在說話越來越少，情緒很不穩定」，都是因長期遭毆打虐待所致，請求法院從重量刑。

2020年9月3日，北京朝陽法院對此案做出一審判決，徐婷犯虐待被看護人罪，判處有期徒刑一年，禁止其三年內從事看護工作。徐婷當庭表示不上訴。

法官張妍表示，近年來，幼兒園教師、保姆等具有監護或看護職責的人員虐待被監護、看護人的事件時有發生，雇主在選擇保姆過程中應保持謹慎的態度，認真考核，同時要及時關注和了解被看護人的狀況並解決問題，通過正規合法的途徑維護自身的權益。

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