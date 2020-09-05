母女入境隱匿確診還搭便車　害他染新冠肺炎全身插管住院治療

▲溫玉霞提醒大家，不要隱匿疫情。（圖／翻攝溫玉霞臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情仍未趨緩，國民黨立委溫玉霞日前在臉書分享，一位友人因好心幫忙接送從國外返台的母女，但卻意外確診新冠肺炎，讓她怒斥「隱匿病情是最自私的行為」，並呼籲大眾若有疑似感染症狀，必須作好自主防護。

溫玉霞指出，李姓友人由兒子送行自南非搭機返台，父子熱心讓同樣要返台的一對台灣母女順道搭車，兩位母女明知已有打噴嚏丶流鼻水的症狀，但在搭便車的80公里途中，完全沒有做好戴口罩等防護措施，更沒有告知李姓父子，其實她們母女是要回台灣檢驗、治療COVID-19。

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溫玉霞提到，這對母女入境時即告知機場檢疫人員自己有疑似症狀，進行篩檢果然確診，和母女同機座周邊人士也被通知必須進行篩檢，但可議的是，她們卻隻字不提72小時內，也曾在密閉車廂內與他人有50分鐘且未戴口罩的行程，致使李先生錯過了提前篩檢的機會，如今李先生從防疫旅館再到待診中心，等了—天，送和平醫院，再轉台大醫院，從隔離病房到再加護病房，全身插滿12條管線，正與死神搏鬥中，希望最後能戰勝病毒的折磨；然而醫生告知即使未來治癒，肺部也將產生不可逆轉的肺部纖維化；而在辛苦治療的同時，李家亦掛念遠在南非的兒子是否真的逃過一劫、幸運未被感染？



溫玉霞說，事發迄今李姓家人憂憤不已、非常難過，何以這對母女要刻意隱匿，讓李先生父子曝露在被染疫的高風險中？甚至入境確診後，仍不吐實讓李先生錯過潛伏期的檢查，等到拉肚子狂瀉時，家人告知衛生局人員，李先生曾和確診母女同車近1小時，但這位女士仍矢口否認，又讓李先生一再錯失盡速檢測、治療的黃金時間。李先生的好心，換來的不是感謝與好報，反而是招徠無情病魔在啃嚙他的身心！



溫玉霞感嘆，如果這對母女願將心比心、事先坦誠以告，或在搭車途中多做好一分防範的保護措施，所有的厄運不會降臨在李先生身上。如今助人的好事變成無法挽救的憾事，一切源頭只因這對母女的自私與隱匿！



溫玉霞呼籲，病毒不長眼睛，但福禍之別往往只在一念之間，做好隔離保護自己也請保護、尊重他人！