吃到辣飯糰爆哭！砸在男友身上喊「分手」　網：浪費食物不應該

▲女友因為吃到辣飯糰，氣得大喊「分手」 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

很多戀愛中的情侶難免因為生活習慣，或是價值觀落差，而有一些爭執及爭吵，有時溝通不良可能會導致走向分手的結果。有男網友分享女友生氣的故事，買飯糰時忘記跟店員交代，其中一個飯糰不加辣。結果女友吃到辣飯糰，當場大哭並將飯糰砸到原PO身上，氣得大喊「我要分手！」

原PO在PTT發文求助，早上到早餐店買飯糰，因為女友不吃辣，平常都會跟店員交代，「其中一個不要辣」，但這一次忘記提醒店員不要加辣，結果兩個飯糰都有辣。

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回家之後女友吃到辣飯糰，直接爆氣大哭，還把飯糰砸到原PO身上大喊「我要分手！」原PO道歉後，女友還是沒有氣消，讓他緊張得不知所措，「我該怎麼辦？目前想的補償方法，是明天再買一顆沒加辣的飯糰給她。」

▲原PO道歉後，女友依然很生氣。（圖／pakutaso）

網友看完後紛紛留言勸原PO分手，「脾氣這麼差，直接分手剛好而已」、「砸回去然後分手啊」、「這種行為不是小朋友才有的嗎」、「分！不然以後你會後悔沒分」、「我如果有女友因為這種事吵架一定分」、「被砸是一回事，浪費食物我不能忍，放她一個人生活吧！」

也有許多網友幽默回應，提出解決方法，「明天再買一個加辣的給她」、「把死神椒磨成粉加進去下一個飯糰」、「明天再買一個加辣，加到整顆紅通通的給她」、「還不拿大辣飯糰塞爆她的嘴」、「明天塞一根魔鬼椒進去啊」、「明天買加芥末的給她啊」。

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