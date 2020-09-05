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5年女友吵分手「買房才結婚」　他點出關鍵原因...超級勸世

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▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP

▲女友不願與公婆同住，堅持買房結婚，讓原PO相當困擾。（示意圖／CFP）

網搜小組／柯沛辰報導

一名24歲男網友發文請益，他和女友都是嘉義人，已經交往5年，住在自家獨棟透天厝。近來雙方論及婚嫁，卻每次都吵到快分手，原因是女友不想跟公婆同住，堅持要買房才肯結婚，但他剛買車存款不多，女友又是月光族，讓他不知道該如何是好，希望網友評評理，也提供一些意見。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，他今年24歲，有車沒負債，女友29歲，沒什麼存款。另外，雙方都是嘉義人，在嘉義工作，月薪4萬多，現在一同住在他家的獨棟透天厝，家裡只有爸媽。

請繼續往下閱讀...

考量到女友快要30歲，原PO近來常提到「要不要這兩年結婚？」不過，女友不想跟公婆住，堅持先買房才肯嫁，偏偏原PO想存一大筆再買房，不想讓房貸搞垮生活品質，甚至背負巨大壓力。

原PO想問，現在存款雖夠付頭期款，女方也願意一起負擔房貸，但他就是不想現在買房，所以女友常常吵著要分手，「到底是我無理？還是女友無理？」

許多網友看完紛紛留言，「晚點結婚比較好，你還年輕，有很多女生等著你」、「快30歲月薪4萬多還沒存錢也太恐怖」、「房子掛誰名字？要問清楚喔，不要以為男生就不會吃虧」、「價值觀不同，結了也會離，早點分手吧」、「」、「買房講得好像買日常用品一樣簡單」、「不是你們誰無理，是房價無理…」

不過，也有人支持女方，「那你去跟她父母住要不要？」、「住在公婆家一定很多不自在，如果女方願意一起負擔努力，就多站在對方角度幫忙想」、「就算不買房，也一起出去租房吧！結婚還是一起共組自己的家最好」、「如果當年我的想法是存一大筆再買房，我看我永遠買不起了！」

其中，有網友對近來的婆媳事件心有戚戚，不禁引述律師呂秋遠在臉書上提的「處理婆媳關係3大訣竅」，「首先不要住在一起！其二仍然不要住在一起！其三還是不要住在一起」，「如果非得住在一起不可，那麼老公的角色就很重要了」。

呂秋遠在文中指出，有許多先生自我感覺良好，所謂的中立只是偏袒，例如老婆抱怨婆婆不敲門就進房間，很多先生都會說「我已經跟媽媽說過了，她就是這樣，我能怎麼辦？」類似的例子不勝枚舉，但事實上，這不是中立，而是白目，因為這句話的潛台詞是「我知道你是對的，但爸媽年紀都大了，你不能忍耐一下嗎？」

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