夜店喝茫被扛進摩鐵…台中妹睜眼見「陌生男壓上面」嚇傻：你誰？

▲台中妹遭撿屍，睜眼見一名陌生男子壓在自己上面，冷靜想辦法脫逃。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者戴若涵／台中報導

台中一名22歲男子阿義2019年間前往夜店狂歡時，見一名女子小凡（化名）醉倒，隨即將人撿屍到摩鐵想性侵。過程中小凡突然轉醒，見陌生人壓在自己身上，瞬間嚇壞，冷靜想辦法逃脫，並報警處理。台中地方法院審理後，依乘機性交未遂罪判阿義有期徒刑10月，全案仍可上訴。

判決指出，阿義2019年12岳26日凌晨2至3時許，與友人在台中一間夜店的包廂內飲酒作樂，期間遇到喝醉的小凡闖入，認為有機可乘，與不知情的男性友人將小凡扛到附近摩鐵休息，友人將小凡送進房間後，便離開現場。

同日清晨6時許，阿義見小凡仍在熟睡中，竟將全身脫光，也把對方衣物全部扒光，接著趴在小凡身上準備性侵，此時小凡突然甦醒，睜眼驚見一名陌生男子當場嚇壞。

小凡逐漸轉醒後，這才發現自己被撿屍了，為避免落入狼爪，她先向阿義表示，自己要去上廁所，隨即進廁所內打電話給認識的夜店公關求救，接著向阿義說，她要外出拿東西，保證一定會返回旅館，這才脫逃並報警處理。

小凡回憶事發經過表示，「我平常的酒量大概可以自己喝半支伏特加純酒，當天喝了公關請的酒不知喝多少就沒有意識了，等我醒來，我發現我在一個房間裡躺著，身上赤裸，我感覺有個陌生人原本壓在我身上，他看我醒來才變成撐在我上方，他也沒有穿衣，我還看到他生殖器」，讓她嚇得當場問，「你是誰？」

台中地方法院勘驗各項事證後，審酌阿義對犯行坦承不諱，事發時年僅22歲，年紀尚輕思慮不周，一時情慾失控才會犯行，事後又與小凡以25萬元和解，最後依乘機性交未遂罪，判他有期徒刑10月，可上訴。

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