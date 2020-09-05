空軍花費98億採購F-16新式偵照莢艙　彌補夜間偵照能力限制

▲F-16戰機。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部在今年4月首度公布共軍航空母艦遼寧號空拍照片，但由於遠距離拍攝導致畫質較低，也引發各界關切國軍偵照能量是否不足。根據國防部送交立法院的110年度預算書指出，空軍將籌購具備長距離、全空層及日夜間偵照能力暨即時影像傳輸功能的新式偵照莢艙，耗費98.1億元向美國採購6具F-16型機新式偵照莢艙。

國防部於今年4月23日證實，中共遼寧號航空母艦(CV-16)及所屬護衛兵力5艘(護衛艦-542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦-965)，4月12日經巴士海峽進入南海，於22日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行。國防部當時也首度公開遼寧號空拍照片，由於畫素較為模糊，也引發外界質疑國軍偵照能量問題。

民國110年國防部預算書近日已送抵立法院，國防部同時發布「109年中共軍力報告書」及「五年兵力整建及施政計畫報告」。根據預算書指出，空軍司令部將向美方採購6具F-16型機新式偵照莢艙，金額為新台幣98億1797萬8000元，預計在113年完成交付。

空軍司令部表示，為彌補鳳眼偵照莢艙後勤維保困難及無夜間偵照能力的限制，擬籌購具備長距離、全空層及日夜間偵照能力暨即時影像傳輸功能新式偵照莢艙，滿足未來台海作戰環境，支援國軍各項戰演訓任務。