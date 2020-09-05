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國防部擬增教召次數縮短天數　明年將派員赴以色列考察

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▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲國防部將調整教召訓練及天數。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者林銘翰／台北報導

為強化後備戰力，國防部規劃調整未來教育召集訓練頻次及天數，同時檢討擴大教育召集訓練容量及增加後備軍人福利待遇等配套措施，以循序漸進的方式強化後備部隊作戰能力。此外，國防部也編列約新台幣61萬元預算，將派遣3名代表於明年7月至以色列考察當地後備動員制度。

總統蔡英文日前曾宣示將推動三項後備改革，包括建立常後制度、後備動員合一及跨部會制度，讓後備成為常備部隊守護國家最重要後盾，也要讓這面盾更加堅強。民國110年國防部預算書近日已送抵立法院，國防部同時發布「109年中共軍力報告書」及「五年兵力整建及施政計畫報告」。

根據國防部發布之「五年兵力整建及施政計畫報告」，國防部表示，後備部隊在台澎防衛作戰居關鍵地位，因應敵情威脅及兵役制度轉型，國防部在現有動員制度基礎上，強化「教召訓練課程」、「編實動員教召」及「後備部隊戰力」等精進作法，以提高後備部隊進行防衛作戰的能力。

國防部指出，在蔡英文指示推動改革後，國防部參考美方建議及了解各國動員制度與特點後組成專案小組，就「動員組織調整」、「強化後備部隊」、「精進教召訓練」及「常後裝備一致」等面向檢討。

國防部強調，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，規劃調整教育召集訓練頻次及天數，同時檢討擴大教育召集訓練容量及增加後備軍人福利待遇等配套措施，以循序漸進的方式強化後備部隊作戰能力。

國防部也說，將優先檢討主要守備部隊主戰及通信裝備型式，力求與常備部隊一致，而次要裝備則妥善堪用，並就後備部隊的裝備獲得、庫儲及維修保養等面向規劃精進作法，目的是合理資源分配，提升後備作戰效能。

此外，國防部也編列約新台幣61萬元預算，將派遣3名代表於明年7月至9月赴以色列考察當地後備動員制度。國防部表示，因應台灣後備組織架構調整及後備戰力提升，為了使後備部隊召集、編組及訓練更符合未來任務需求，因此藉考察以色列後備動員制度，了解後備、預備役部隊動員整備、人員編組、訓練、薪資、待遇等作為國軍參考借鏡，並滾動修正台灣動員制度政策。

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