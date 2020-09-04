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交通違規罸金罸款激增1.7億　桃園議員：檢舉達人矯枉過正引發民怨

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▲交通違規罸金罸款激增，桃園議員質詢。

▲桃園議員黃婉如質詢檢舉達人愛拍照檢舉現象，已引發民怨。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會4日進行警察局工作報告，藍營市議員黃婉如、李柏坊、褚春來，對於市警局同一個時期的交通違規罸金罸款，去年收到是9.2億元，今年已收到10.98億元，達標率超過118.96%指出，民眾犯錯被罸無話可說，然究其真因是依檢舉達人矯枉過正拍照檢舉的罸單，引發民怨四起，盼市警察局長陳國進重視。

▲交通違規罸金罸款激增，桃園議員質詢。

▲李柏坊說，民眾投訴檢舉達人任意拍照引發民怨。（圖／市議會提供）

桃園區市議員黃婉如以最近鄰居們，因車停門前每一戶至少都收到3張罸單，經了解後，係因檢舉達人拍照檢舉，黃向警察局長陳國進表示：「就叫檢舉達人來維護治安、也不需要有派出所！」對於檢舉達人到處拍照檢舉，大溪區市議員李柏坊也表示，過去警察對民眾車子臨停情形，多半採勸導方式，現今檢舉達人任意拍照，警方憑檢舉者的照片單就開罸，有些根本是不合理，讓民眾苦無申訴管道。

▲交通違規罸金罸款激增，桃園議員質詢。

▲市議員褚春來指出，警方根據檢舉者照片開單罸款，是否有違合理性？（圖／市議會提供）

李柏坊並以民眾向他投訴，訴稱其只不過把車從自家車庫開出馬路，暫停路邊準備將原停放路邊的自家車開進車庫，不到5秒被檢舉拍下2張不同車號照片而被開罸。另外，大溪區有兩個路段有測速照相，限速40公里，在現今車況性能佳的今天，李柏坊說，幾乎每一部車都被罸。

蘆竹區市議員褚春來也接到民眾投訴指稱：車行高速公路因變換車道沒有打方向燈，8分鐘被連續開了9張罸單罸款二萬七，還有娃娃車送小朋友回家，因小朋友住家旁劃紅線，娃娃車司機只是臨停一下就被拍照檢舉！議員們咸認檢舉達人任意拍照，警方根據檢舉者照片開單罸款，是否有違合理性，建議警方檢討。

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