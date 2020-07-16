領三倍券亂停車「3倍變2倍」　檢舉達人曝出狠招：讓你倒貼400元

▲違停領三倍券，就怕下場因小失大！（圖／翻攝翻轉大台南交通違規）



網搜小組／劉維榛報導

即日起，民眾可至超商、郵局領取紙本三倍券，然而首日卻鬧出當機與違停亂象，最重要的是，小心一時太心急下車，恐怕檢舉達人早已四面埋伏，有粉專也警告「不停好車，就讓你提領３倍立即變２倍！」

臉書粉專「翻轉大台南交通違規」經常分享三寶亂象，希望能改善台南交通，而昨日紙本三倍券熱騰騰開領，小編超直白警告，「今日想去郵局搶領振興三倍券嗎？不停好車，就讓你提領３倍立即變２倍！」

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「會罰錢就不敢，沒罰錢就無感！」小編犀利指出，實地到各郵局巡視，「大部份都有停好車，但仍有少數人嫌錢太多...有消息指出大光郵局前一堆車停在紅線上，不怕你們領，只怕領完又得繳回。」

小編也文末標註Tag違停罰款，「違規停車機車600元、汽車900元，守株待兔中！」超有哏的文章曝光後，一票網友熱議「不懂在急什麼，早一點領會變六倍嗎」、「支持大量檢舉交通違規」、「公車站前後10公尺也可以罰」、「併排違停被拍照檢舉要罰2400，三倍券賺2000，扣除罰鍰2400，等於是倒貼400！何苦來哉？不要違規不行嗎」、「老人有免費跑第一，也最不守交通規則」。