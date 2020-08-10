影／女騎士違規狂拍紅線車輛！駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗了　她下場曝光

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名孫先生把車違停在明誠一路、鼎吉街口，遭到一名疑似檢舉達人的女騎士拍照錄影，他不滿對方疑似要檢舉卻不守交通法規，不但騎車用手機，還把車停在斑馬線上，「社會太黑暗了。」對此，警方證實，機車騎士的確有違規情形，最高可罰1600元。

根據孫先生的行車記錄器畫面，女騎士一手拿手機，一手握著機車握把，先正面拍了他違停在超商紅線上的車輛，又繞一圈回來停在馬路中間，繼續對著他的車子拍照錄影。他表示，「邊騎邊拍，違規了吧？」

▲▼警方說，騎士行駛中使用行動電話，要處罰1000元；另外，騎士暫停在行人穿越道，要處罰300到600元。（圖／東森新聞）

孫先生表示，9日上午8時多，他將車子停在明誠一路、鼎吉街口，坦承的確有違停，但不滿女騎士疑似要檢舉卻也同樣違規，「他們檢舉達人違規就沒事，我們停在路邊拿一下東西，或是喝個飲料，這樣也有錯對不對？社會太黑暗了。剛好被我遇到，因為檢舉達人，很難看得到她在偷拍。」

警方看過畫面也證實，女騎士的確有違規情形。三民二分局交通組長劉易鑫表示，機車騎士行駛在道路使用行動電話，要處罰1000元；另外，騎士在行人穿越道有一些暫停的動作，看起來是要處罰300到600元。

南台灣近來發生不少檢舉達人檢舉汽機車，日前就有民眾發現，有自小客疑似躲檢舉，用口罩遮車牌，開車上路卻忘了把口罩拿下來。警方呼籲用路人遵守交通法規，避免荷包大失血。

▼孫先生受訪直呼，這社會太黑暗。（圖／東森新聞）