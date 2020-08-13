當正職拚業績！檢舉達人一年賺走「80萬獎金」　超狂成果曝光

▲亂丟菸蒂佔檢舉案件近9成比例，甚至有人一年就檢舉3707件，賺走81萬元獎金。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

為鼓勵民眾一起維護市容，環保署設有「環保檢舉獎金」，包含亂丟垃圾、丟菸蒂、吐檳榔汁等，一旦成功檢舉就可以獲得相應的獎金。台北市環保局表示，以往亂丟菸蒂的違規，佔檢舉案件近9成比例，但有民眾一年就獲得80萬元獎金，為避免有人以此為業，未來考慮規定獎金上限。

考量到政府稽查人力有限，且為鼓勵民眾維護市容，各縣市環保局均訂有檢舉制度，舉凡亂丟垃圾、丟菸蒂、吐檳榔汁，甚至是工廠排放廢棄物，造成空氣、土地或水汙染等，一旦檢舉成功就可以獲得相應的獎金，而且各縣市規定的獎金百分比不盡相同，大約為開罰金額的20％至50％之間。

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根據台北市環保局表統計，2019年一整年的檢舉事件，其中有近9成都是亂丟菸蒂，尤其是單一民眾檢舉的獎金非常驚人，第一名檢舉人一整年檢舉3707件，賺走81萬元獎金，第二名也獲得62萬獎金，光前5名檢舉人就領走224萬元，就有議員就質疑「是否為錢而檢舉」，要求檢討獎金制度。

台北市環保局表示，為避免有民眾以「檢舉」為主業，未來政府可能會修法，限縮檢舉獎金額度，檢舉人同年的累計獎金，最高以30萬為上限。他們也強調，雖然修法可能會減少單一檢舉人的檢舉上限，但整體的檢舉案件數量應該不會減少，民眾只要乖乖守法、不亂丟垃圾，檢舉達人自然就沒有獎金可拿。