習近平連講5次「絕不答應」！華春瑩：對美極端反華勢力的最好回答

▲中國國家主席習近平。（圖／翻攝自新華網）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近期不斷抨擊中共，把中國人民與中國共產黨作區分。不過，中國國家主席習近平昨（3）日在一場演講中提了5次「中國人民都絕不答應」。對此，中國外交部發言人華春瑩今（4）日指出，這五個絕不答應是對美國極端反華勢力最好、最響亮的回答。

中國外交部4日的例行記者會上，華春瑩表示，習近平主席3日出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75週年座談會，她建議蓬佩奧等政客好好去讀一讀習近平主席的重要講話。

習近平在座談會上強調，實現中華民族偉大復興，必須堅持中國共產黨領導，必須堅持走中國特色社會主義道路，必須堅持以人民為中心，必須堅持鬥爭精神，必須堅定不移走和平發展道路。

習近平稱，「任何人任何勢力企圖歪曲中國共產黨的歷史，醜化中國共產黨的性質和宗旨，『中國人民都絕不答應！』任何人任何勢力企圖歪曲和改變中國特色社會主義道路，否定和醜化中國人民建設社會主義的偉大成就，『中國人民都絕不答應！』任何人任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，『中國人民都絕不答應！』」

習近平表示，「任何人任何勢力企圖通過霸凌手段把他們的意志強加給中國，改變中國的前進方向，阻撓中國人民創造自己美好生活的努力，『中國人民都絕不答應！』任何人任何勢力企圖破壞中國人民的和平生活和發展權利，破壞中國人民同其他國家人民的交流合作，破壞人類和平與發展的崇高事業，『中國人民都絕不答應！』」

華春瑩強調，習近平主席的5個「中國人民都絕不答應」，是對美國一些極端反華勢力，企圖惡意抹黑攻擊中國共產黨、挑撥離間中國共產黨同中國人民關係的最好、最響亮的回答」。

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）



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