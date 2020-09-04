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中美角力？　習近平措辭強硬「五個絕不答應」

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▲習近平,中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年。（圖／翻攝自新華網）

▲習近平強調5個絕不答應。（圖／翻攝自新華網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家主席習近平3日在北京舉行的抗戰勝利七十五周年座談會上，措詞強硬強調「五個絕不答應」。他強調，「任何人任何勢力企圖通過霸凌手段把他們的意志強加給中國、改變中國的前進方向，企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應！」

習近平指出，中國人民在抗日戰爭的壯闊進程中孕育出偉大抗戰精神，向世界展示了天下興亡、匹夫有責的愛國情懷，視死如歸、寧死不屈的民族氣節，不畏強暴、血戰到底的英雄氣概，百折不撓、堅忍不拔的必勝信念。

他在講話中提到「五個絕不答應」。習近平首先說，「任何人任何勢力企圖歪曲中國共產黨的歷史、醜化中國共產黨的性質和宗旨，中國人民都絕不答應。」

▲習近平,中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年。（圖／翻攝自新華網）

▲紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年座談會。（圖／翻攝自新華網）

他還說，「任何人任何勢力企圖歪曲和改變中國特色社會主義道路、否定和醜化中國人民建設社會主義的偉大成就，中國人民都絕不答應；任何人任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應。」

習近平又表示，「任何人任何勢力企圖通過霸凌手段把他們的意志強加給中國、改變中國的前進方向、阻撓中國人民創造自己美好生活的努力，中國人民都絕不答應。任何人任何勢力企圖破壞中國人民的和平生活和發展權利、破壞中國人民同其他國家人民的交流合作、破壞人類和平與發展的崇高事業，中國人民都絕不答應。」

在出席座談會之前，習近平早上率領6名政治局常委，以及國家副主席王岐山等中共黨和國家領導人，到中國人民抗日戰爭紀念館出席紀念抗戰勝利75周年儀式，向抗戰烈士敬獻花籃。

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