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蓬佩奧再嗆「中國威脅」　華春瑩PO「坐井觀天圖」語帶玄機

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▲▼華春瑩發文回酸。（圖／翻攝自）

▲華春瑩配圖。（圖／翻攝自推特）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務院1日援引美國國務卿蓬佩奧的話發文稱，「我們正看著全世界團結起來，瞭解來自中國的威脅。」對此，中國外交部發言人華春瑩2日在社交媒體上發文回酸，「什麼樣的世界？世界=美國？這就是井蛙眼中的天空？」她還配上了一張「青蛙坐井觀天」圖予以諷刺。

華春瑩曾在1日的大陸外交部記者會上強調，「非常令人遺憾的是，如今的美國外交已經淪落成了脅迫外交、制裁外交、謊言外交和甩鍋外交，美國一些高級外交官整天都在以撒謊、造謠、抹黑和攻擊中國為生。」

▲▼華春瑩發文回酸。（圖／翻攝自）

▲華春瑩發文回酸。（圖／翻攝自推特）

她說，「他們（美國一些高級外交官）熱衷於製造謊言，散播仇恨，干涉他國內政，甚至為了達到打壓和遏制其他國家發展的目的，公然與一些分裂分子和恐怖分子相勾連，他們無視國際規則，踐踏公平正義，動輒毀約退群，使得美國現在成為了世界上現行國際秩序的最大破壞者，這既是美國的不幸，更是世界的威脅。」

此外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2日公佈最新命令，禁止中國外交官在未經美國政府允許下，參訪大學校園及與當地官員會面；此外，他表示，若中國大使館及領館在使館外舉辦50人以上的文化活動，也必須經由國務院事先許可。蓬佩奧指出這些對中的外交限制，僅是川普政府要求兩國達到「互惠」。

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