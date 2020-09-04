愛車遭塗鴉「阿土到此一遊」 氣炸：限3天給我出來...網卻笑噴

▲桃園市一名車主2日將愛車暫停在中原夜市附近，返回後竟看到「阿土到此一遊」塗鴉，車主當場氣爆。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園一名車主在臉書《爆料公社》抱怨，2日晚間將愛車停在中壢區中原夜市附近道路，返回後發現竟遭惡意塗鴉「阿土到此一遊」，讓車主氣到爆「阿土你給我出來！」據指出，車主已向附近店家調閱監視器畫面揚言提告；中壢警方指出，目前尚未接獲車主報案紀錄，該路段為禁止停車路段，毀損屬告訴乃論，將連繫車主是否提告，若提告將依毀損罪對塗鴉民眾送辦。

這名車主臉書《爆料公社》貼文，2日晚間他將愛車暫停在桃園中壢的中原夜市附近日新路上，半小時返回來卻發現愛車遭人惡意塗鴉：「阿土，到此一遊」6個字，其中「遊」字還寫錯，讓車主氣爆直呼，「阿土你給我出來！」車主強調，已向附近店家尋求監視器畫面，「若你是塗鴉主，請您主動與我聯繫，若三天內未接獲您的主動訊息，將走正常流程依法執行提告，不再留情」。

▲桃園市一名車主2日將愛車停在中原夜市附近，卻遭惡意塗鴉「阿土到此一遊」，車主揚言提告。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

不少網友留言，到此一遊的「遊」寫錯了，笑說「呼叫全台阿土唷！那個不會寫「遊」的出來喊聲一下」、「阿土到底是誰啊，笑死，誰塗鴉還會留名字，好有個性」，也有網友好奇原PO是否因違停才遭塗鴉？「日新路是紅線，是不是因為違停被整了？」

中壢警分局普仁派出所副所長江宏翔指出，目前尚未接獲車主報案，毀損罪為告訴乃論案件，將根據車牌聯繫車主，若提出告訴將依刑法毀損罪偵辦，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，該路段為禁止停車及禁止臨時停車之道路，呼籲民眾需遵守交通規則，以維交通安全。

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