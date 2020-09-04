惡房客誆退租誘出房東夫妻　他開車衝撞「神明面前武士刀猛砍」

▲桃園市陳姓男子不滿租約內容，去年12月邀洪姓房東夫婦洽談退租，卻企圖開車撞死2人，還持武士刀砍殺2人，幸遭路人協助制止，房東夫婦倖免於難。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子在網路上購買武士刀防身，去年12月間不滿房租內容對洪姓房東心生怨恨，約出房東夫婦在某廟宇商談退租事宜，陳男暗藏武士刀與摺疊刀，見房東夫婦在廟前階梯上竟開車衝撞，幸遭階梯石柱擋住，陳再持武士刀砍殺，洪遭砍傷後徒手握住武士刀刀柄處大喊救命，路人合力協助制伏陳男；地院法官將陳男依公共場所攜帶刀械、殺人未遂罪分別判處8月、5年6月，應執行6年有期徒刑，本案可上訴。

檢警調查，年約30歲的陳姓男子去年底在桃園區向洪姓房東租屋居住，多次針對租約事宜爭起執，陳男於去年12月23日佯稱要退租，邀約洪姓房東在桃園區中山東路上某廟宇碰面商談退租事宜，當天下午1時33分，洪男騎車載葉姓妻子赴約，陳男則暗藏長62公分已開封武士刀與1把折疊刀前往。

陳男見洪姓夫婦坐在廟前階梯上，竟開車直接向2人衝撞，幸遭階梯前石柱擋住，陳下車後持武士刀先以刀背往葉女左手臂揮砍但未受傷，葉女尖叫後走避，陳再持武士刀朝洪逼近，洪則持安全帽遮擋胸前，陳以武士刀刀鋒正面朝洪頭部、胸腹部，由上而下揮砍，洪持安全遮擋未成傷。

洪遭攻擊後往後躲避時跌倒導致右大腿扭挫傷，陳見洪倒地仍持刀朝腰部揮砍，洪以左手抓住武士刀刀柄處，造成洪左手中指開放性傷口，2人在馬路上拉扯，過程中陳以左手毆打洪並以腳踹其腹部，欲甩脫洪緊握武士刀刀柄大喊救命，驚動鄰近施工人員合力將陳壓制並報警處理，洪男倖免於死，警方到場後扣得武士刀與摺疊刀，將陳依殺人未遂等罪嫌移送桃檢偵辦。

陳在檢方偵訊時坦承攜帶刀械與持刀攻擊洪姓房東夫婦情事，武士刀以8百元價格在網路上購買，但否認有殺人犯意，陳辯稱，與洪因房屋租賃起爭執想退租，所以想嚇嚇他，沒有致其於死意思，開車時是有想嚇洪，且情緒有點失控，油門踩得比較大力，結果撞到樓梯，後來下車後因洪是職業軍人，可能會防身術，就持刀要嚇對方，洪跌倒後，才持刀由上而下揮砍，但武士刀快砍到洪時，他放得很輕，有點重重提起輕輕放下之意，所以洪才能以左手抓住武士刀，認為自己行為只構成傷害，沒有想要殺人之意；檢方偵結依殺人未遂等罪嫌起訴。

陳男之辯護人聲稱，案發時洪男倒地，陳還有持刀，洪已無反抗能力，陳並未繼續以武士刀刺殺洪，足見被告並無致告訴人於死之意思，另外，陳於本案行為時，因罹患精神疾病，致其辨識行為違法之能力，顯著降低，應依法減輕其刑；法官審酌，陳確有殺害洪之故意、客觀犯行及未經許可於公共場所攜帶武士刀等犯行，本件事證明確，陳男辯解均不足採信，至於辯護人所述陳罹患精神疾病，調閱醫院鑑定精神狀態報告，尚難認定有因精神障礙或其他心智缺陷，至不能或顯著降低，辨識其行為違法或依其辨識行為之能力。

法官審結將陳男依公共場所攜帶刀械、殺人未遂罪分別判處8月、5年6月，應執行6年有期徒刑，本案還可上訴。

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