　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡房客誆退租誘出房東夫妻　他開車衝撞「神明面前武士刀猛砍」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市陳姓男子不滿租約內容，去年12月邀洪姓房東夫婦洽談退租，卻企圖開車撞死2人，還持武士刀砍殺2人，幸遭路人協助制止，房東夫婦倖免於難。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市陳姓男子不滿租約內容，去年12月邀洪姓房東夫婦洽談退租，卻企圖開車撞死2人，還持武士刀砍殺2人，幸遭路人協助制止，房東夫婦倖免於難。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子在網路上購買武士刀防身，去年12月間不滿房租內容對洪姓房東心生怨恨，約出房東夫婦在某廟宇商談退租事宜，陳男暗藏武士刀與摺疊刀，見房東夫婦在廟前階梯上竟開車衝撞，幸遭階梯石柱擋住，陳再持武士刀砍殺，洪遭砍傷後徒手握住武士刀刀柄處大喊救命，路人合力協助制伏陳男；地院法官將陳男依公共場所攜帶刀械、殺人未遂罪分別判處8月、5年6月，應執行6年有期徒刑，本案可上訴。

檢警調查，年約30歲的陳姓男子去年底在桃園區向洪姓房東租屋居住，多次針對租約事宜爭起執，陳男於去年12月23日佯稱要退租，邀約洪姓房東在桃園區中山東路上某廟宇碰面商談退租事宜，當天下午1時33分，洪男騎車載葉姓妻子赴約，陳男則暗藏長62公分已開封武士刀與1把折疊刀前往。

陳男見洪姓夫婦坐在廟前階梯上，竟開車直接向2人衝撞，幸遭階梯前石柱擋住，陳下車後持武士刀先以刀背往葉女左手臂揮砍但未受傷，葉女尖叫後走避，陳再持武士刀朝洪逼近，洪則持安全帽遮擋胸前，陳以武士刀刀鋒正面朝洪頭部、胸腹部，由上而下揮砍，洪持安全遮擋未成傷。

洪遭攻擊後往後躲避時跌倒導致右大腿扭挫傷，陳見洪倒地仍持刀朝腰部揮砍，洪以左手抓住武士刀刀柄處，造成洪左手中指開放性傷口，2人在馬路上拉扯，過程中陳以左手毆打洪並以腳踹其腹部，欲甩脫洪緊握武士刀刀柄大喊救命，驚動鄰近施工人員合力將陳壓制並報警處理，洪男倖免於死，警方到場後扣得武士刀與摺疊刀，將陳依殺人未遂等罪嫌移送桃檢偵辦。

陳在檢方偵訊時坦承攜帶刀械與持刀攻擊洪姓房東夫婦情事，武士刀以8百元價格在網路上購買，但否認有殺人犯意，陳辯稱，與洪因房屋租賃起爭執想退租，所以想嚇嚇他，沒有致其於死意思，開車時是有想嚇洪，且情緒有點失控，油門踩得比較大力，結果撞到樓梯，後來下車後因洪是職業軍人，可能會防身術，就持刀要嚇對方，洪跌倒後，才持刀由上而下揮砍，但武士刀快砍到洪時，他放得很輕，有點重重提起輕輕放下之意，所以洪才能以左手抓住武士刀，認為自己行為只構成傷害，沒有想要殺人之意；檢方偵結依殺人未遂等罪嫌起訴。

陳男之辯護人聲稱，案發時洪男倒地，陳還有持刀，洪已無反抗能力，陳並未繼續以武士刀刺殺洪，足見被告並無致告訴人於死之意思，另外，陳於本案行為時，因罹患精神疾病，致其辨識行為違法之能力，顯著降低，應依法減輕其刑；法官審酌，陳確有殺害洪之故意、客觀犯行及未經許可於公共場所攜帶武士刀等犯行，本件事證明確，陳男辯解均不足採信，至於辯護人所述陳罹患精神疾病，調閱醫院鑑定精神狀態報告，尚難認定有因精神障礙或其他心智缺陷，至不能或顯著降低，辨識其行為違法或依其辨識行為之能力。

法官審結將陳男依公共場所攜帶刀械、殺人未遂罪分別判處8月、5年6月，應執行6年有期徒刑，本案還可上訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►愛車遭塗鴉「阿土到此一遊」 氣炸：限3天給我出來...網卻笑噴

►號稱「一台超越所有KTV」　瘋潮唱點歌機糗爆...歌曲侵權數百首

►辣椒槍狂噴亂刀濺血！劫藥頭千萬海洛因　逃台中酒店狂歡...GG了

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部回應了
快訊／進口假「MIT」陸製口罩　加利發聲明！
交通大執法3天爆2萬7853件違規　近8成都犯規這類
獨／安徽廠承認8月初進貨到台灣　「跟加利老闆是好友」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前房仲「這一招」脫手凶宅賺280萬！買家得知真相…釣出超扯內幕

進口假「MIT」陸製口罩！加利發聲明：拿出證明可到公司退換貨

南投女童遭虐殺成乾屍！不排除生前被餵毒…高大成曝：洗膀胱就知

交通大執法3天炸鍋！驚爆2萬7853件違規　近8成因「這動作」挨罰

惡房客誆退租誘出房東夫妻　他開車衝撞「神明面前武士刀猛砍」

聖誕夜被分手！見愛人「回妻懷抱」　她崩潰開車一撞...姦情曝光

雲林社工師竟是狼！輔導安置少女「聊聊人生」竟誘援交

影／人生想太多會很累！孫安佐出庭曝心願　還沒探望館長因層級不夠

119淪小三「報復工具」…狂Call百通擾正宮！消防局：已掌握個資

快訊／高美濕地某民宿雙屍案！情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

前房仲「這一招」脫手凶宅賺280萬！買家得知真相…釣出超扯內幕

進口假「MIT」陸製口罩！加利發聲明：拿出證明可到公司退換貨

南投女童遭虐殺成乾屍！不排除生前被餵毒…高大成曝：洗膀胱就知

交通大執法3天炸鍋！驚爆2萬7853件違規　近8成因「這動作」挨罰

惡房客誆退租誘出房東夫妻　他開車衝撞「神明面前武士刀猛砍」

聖誕夜被分手！見愛人「回妻懷抱」　她崩潰開車一撞...姦情曝光

雲林社工師竟是狼！輔導安置少女「聊聊人生」竟誘援交

影／人生想太多會很累！孫安佐出庭曝心願　還沒探望館長因層級不夠

119淪小三「報復工具」…狂Call百通擾正宮！消防局：已掌握個資

快訊／高美濕地某民宿雙屍案！情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

3個月墮胎2次！25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

郭書瑤深V白紗看秀「想談異國戀」　夏于喬C位對尬吳姍儒公主風

快訊／網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部：子虛烏有

前房仲「這一招」脫手凶宅賺280萬！買家得知真相…釣出超扯內幕

奈許執掌籃網兵符「與KD好關係是關鍵」　想邀好友Dirk當助教

杭州小學裝「紫外線燈」　老師誤開一整天「100多童眼睛灼傷」

趙少康替「馬英九吃美豬腳」背書：當時沒瘦肉精「我每周吃豬肝」

中職／悍象打獻出爐　陳仕朋戰德保拉拚對中信首勝、范國宸扛4棒

中職／羅國龍降二軍　餅總：還沒有發揮

七夕到新竹看夜景！友涼亭狂嘴砲...回程「長髮紅衣女追來了」

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

「婆婆殺了我」媳不堪霸凌自殺　夫家還想刪遺書

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

加利老闆曝內幕：快把我踢出國家隊

獨／嫁入豪門控遭霸凌亡！夫家透天厝市值曝光

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

快訊／台北少女失聯4天找到了

苗栗少女找到了　警4個月後新竹尋獲

更多熱門

相關新聞

懷疑遭詐騙房租　移工持刀捅同鄉遭判6年

懷疑遭詐騙房租　移工持刀捅同鄉遭判6年

在桃園市中壢區工作的阮姓越南籍移工，去年懷疑同鄉張姓男子詐騙其房租心生怨恨，同年2月間在宿舍聽見同鄉張男與張女返回宿舍，竟持30公分長水果刀衝進宿舍內向2人恫嚇「要殺人」，阮男朝張腹部猛刺1刀還割傷張女，張女尖叫引起其他移工注意合力制伏阮，張男送醫急救切除部分腸道才救回一命，桃園地院法官認為，阮行兇後還企圖繼續攻擊，明顯有殺人意圖，審結依殺人未遂罪判處6年有期徒刑，還可上訴。

桃園男持生魚片刀刺鄰居6刀　遭判4年半

桃園男持生魚片刀刺鄰居6刀　遭判4年半

潑汽油毀女友容　狠男改判9年求交保

潑汽油毀女友容　狠男改判9年求交保

醋夫不滿妻子與男網友見面　持刀恐嚇下場慘

醋夫不滿妻子與男網友見面　持刀恐嚇下場慘

惡房客向房東借錢被拒　縱火燒屋3房客險死

惡房客向房東借錢被拒　縱火燒屋3房客險死

關鍵字：

惡房客退租武士刀殺人未遂

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面