涉收賄500萬草結潤寅案…調查官遭起訴嘆「輸給商場老狐狸」　獲50萬交保

▲前調查官郭詩晃涉嫌收500萬賄賂，助潤寅詐貸472億元，法院裁定他以50萬交保。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

檢方偵辦潤寅詐貸472億元案，24日依貪污、洩密等罪起訴涉嫌收500萬賄賂、草草結案的調查官郭詩晃。郭詩晃於移審庭上表示，他沒收、也不知這500萬，是詐貸案主嫌洪村騫嫁禍他，希望法官考量他身體狀況不佳，讓他以50萬交保出去就醫，最後北院裁定郭以50萬交保、限制住居。

郭詩晃表示，他也許查案有瑕疵，但絕沒有收錢，尤其訊問時聽到「500萬」，心情當下就「輕鬆了」，因為他根本沒收。他說，2017年初他辦潤寅案期間，確實有跟洪村騫見面，但以為對方是來談都更的事情，所以當他得知洪村騫是替朋友來談潤寅案，便拒絕再與他接觸，甚至傳訊嗆「再關說就嚴辦」，直到後來母親過世，才在2017年4月6日與洪村騫在靈堂見面。

郭詩晃供稱，當時沒太積極辦潤寅案，是因為約談會計後，不明白潤寅為何要在自家公司間轉帳、案情陷入膠著，他才先去辦其他案子，直到2017年底調查局催辦積案，他才趕緊找來潤寅董娘王音之作證，得知潤寅是為了維持信用才這麼做，同仁也認為這樣說得過去，才會在催辦壓力下草草結案。

郭施晃感嘆，「40年公務員生涯輸給洪村騫這商場老狐狸」，指洪村騫為了不想被羈押才嫁禍。他強調，自己為了證明清白，曾在偵查中兩度申請測謊，但都因自己心臟、高血壓問題無法受測，他不可能在快退休時做這麼傻的事，更何況起訴後証據已調查完畢，願以交出護照、定期到派出所報到等方式，盼法官能讓他以50萬元交保出去就醫。

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