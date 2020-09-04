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「權勢性侵」充滿漏洞應加重刑責！專家曝被害人「出面困難」關鍵原因

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▲▼「權勢性侵」充滿漏洞應加重刑責！立委范雲與勵馨基金會今（4）日邀請法界專家及律師召開記者會，針對相關漏洞提出修法。（圖／記者林育綾攝）

▲「權勢性侵」應拉高刑責！立委范雲與勵馨基金會今（4）日邀請法界專家及律師召開記者會，針對相關漏洞提出修法。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2個月前發生新北市衛生局林姓女員工跳樓自殺的悲劇，以及近來補習班狼師、國家級教練性侵選手等事件，再次引發社會對「權勢性侵」的關注。然而目前刑法在相關條例上，利用權勢性侵的刑罰低於其他性侵害罪，立委范雲與勵馨基金會今（4）日邀請法界專家及律師召開記者會，針對相關漏洞提出修法，希望「拉齊刑度上限」。

「權勢性侵」的案例無所不在，加害人與被害人通常存有上對下、掌控利益等關係，李晏榕律師舉例，像是在校園裡，有師長以成績、考試、指導論文等方式，脅迫或利誘被害人滿足性需求，也常發生在職場、求職、考評，另外像不少移工也遇到雇主性侵問題，還有軍中的學長對學弟妹的索求等。

請繼續往下閱讀...

在許多「權勢性侵」的個案中，許多被害人因為各種層面的原因「沒有逃脫或拒絕」，導致加害人被判刑很輕，不少案例像是先前的林奕含事件、衛生局員工事件，受害人最後選擇結束生命，勵馨基金會執行長王玥好提到，因為這些被害人知道社會對他們的看法相當不利，甚至有些被害人擔心背負第三者罵名，因此選擇以這方式了結自我。

王玥好說，權勢性侵的被害人，往往比其他性侵案件的受害者更難以出面；但她強調，即使「看起來沒有拒絕，沒有逃走，仍不代表被害人同意（性行為）」。以高雄失蹤少女案件為例，她在被電頸圈威脅和囚禁下，根本無法逃。

立委范雲經過2個月的案例與法律研究，發現刑法第228條雖然有定義「權勢性侵害」，但是刑度卻只有「6月以上5年以下有期徒刑」，明顯低於其他性侵害罪的「3年以上10年以下有期徒刑」。這是因為過去法院判例指出，這類受害者還有「衡量利害之自主意識空間」。

但近年愈來愈多用生命泣訴的案例可以看出，受害者在公務、監護、訓練、救濟、扶助等權勢關係下，「有瑕疵的自主空間」常常只是表面上存在，對於身處特殊權勢關係中的受害者來說，其生活整體面向所受到的「強迫」，其實並不低於身體及生命所受到的脅迫。

而且權勢性侵害刑度上限較低，反而常常成為加害人用來脫逃更重刑罰的途徑，是刑法性自主罪章的漏洞。另外權勢性侵害樣態現行雖已有「親屬、監護、教養、教育、訓練、救濟、醫療、公務、業務、監督、扶助、照護」等，但也仍有疏漏。

▲▼「權勢性侵」充滿漏洞應加重刑責！立委范雲與勵馨基金會今（4）日邀請法界專家及律師召開記者會，針對相關漏洞提出修法。（圖／記者林育綾攝）

▲范雲透過數據表示，權勢性侵的受害者更難以站出來，造成黑數。（圖／記者林育綾攝）

根據數據也顯示，刑法第228條權勢性侵害與猥褻犯罪案件發生數，明顯低於其他妨害性自主罪類型，這7年來僅佔全部案件的3.7%。這很可能是因為這類與生活緊密連結的權勢關係，使受害者難以站出來求助，造成黑數。法務部的數據更顯示，即使提出權勢性侵害或猥褻，後續案件起訴率也僅有20%，低於全部案件的56%，常常是因為受害者礙於各種汙名標籤、既有人際關係崩潰的風險，在作證時消極以對，也就較難起訴。

范雲提出刑法第228條的修法版本，首要是「拉齊刑度上限」，希望至少處「1年以上，10年以下」有期徒刑；更透過實際案例分析，新增「求職」、「信仰」兩種關係，以及「指導」、「運用」兩種型態，讓邪教少龍仙女班、教練對選手、補習班老師對學生、機構主管員工運用志工等狀況都更明確能夠適用，接住每個受害者。前大法官許玉秀也說，「求職」應該以「考評」來取代會更合適。

國立交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔說，有些性侵受害人是無法說自己同意或不同意，甚至是受騙、不得已的同意，例如校園師長以成績脅迫、監護人以生活費脅迫未成年者、還有職場考評等，很多人會說「拒絕就好、不要做這工作就好」，但這說法對被害人非常不公平，因為這些被害人原本有公平競爭的機會，卻被要求必須滿足性需求，才能獲得原有的權益，而這些權利關係往往是相當無形、幽微的，這種指控對權勢性侵的被害人污名特別嚴重。

而李晏榕律師也說，在許多權勢性侵的案例中，由於存在著上對下的關係，被害人要揭露是很困難的，因為可能會面臨到同儕質疑的壓力，怕被人覺得問題在自己身上，這些傷害可能會持續到個案離開該團體，或無法承受而爆發，例如有受害者曾在大學時被教授性侵，離開學校後試圖告發，但以現階段的法律來說，卻難以給交代，因此認為除了在立法端修法之外，司法端也要調整。

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