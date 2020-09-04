高鐵TGO點數加碼贈！免費換鳳梨酥「多送200點」　再抽8千元行李箱

▲高鐵會員點數可免費換咖啡。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司「TGO點數365平台」日前上限，提供會員以點數免費兌換商品，近日將再推出「點數加碼贈」優惠活動，9月底前兌換8大品牌指定商品，即享TGo點數加碼贈，還可參加「好禮雙重抽」，獎項包括高鐵票5折券、八大飯店住宿抵用券、市價8280元的萬國通路行李廂。

高鐵公司推出的高鐵會員TGo「點數365」平台於7月29日正式上線，網羅超過60個品牌、365項以上商品，提供高鐵TGo會員更豐富、便利的點數兌換選擇，會員反應十分熱烈，上線首週，受到會員喜愛的星巴克、7-11、翰林茶館、全家超商等商品即迅速兌換完畢。

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▲高鐵TGO點數365平台上線。（圖／記者李宜秦攝）



高鐵公司將再推出「點數加碼贈」活動，兌換8大品牌（7-ELEVEN、全家便利商店、星巴克、翰林茶館、格上租車、和運租車、舊振南、萬國通路）指定商品即可享限量點數加碼。

高鐵公司指出，9月30日前TGo會員「點數365」平台成功兌換任一品項商品，即可參加「好禮雙重抽」的第一重抽獎，若累積兌換點數達1000點，可再參加第二重抽獎，獎項包含高鐵票5折券、8大飯店住宿抵用券、eminet萬國通路行李箱（市價8280元）等超值好禮，獎品總價值超過15萬。

▲高鐵會員可透過載具兌換商品。（圖／記者李宜秦攝）

台灣高鐵TGo會員服務自2017年10月上線以來，會員人數已超過145萬，會員除可享受指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等專屬好康，另可利用高鐵會員TGo「點數365」平台，輕鬆兌換數百種商品。

會員除每次購買高鐵票都可以累積TGo點數，現在也開放中國信託、聯邦銀行、彰化銀行的信用卡紅利點數及7-11 OPEN POINT、中華電信Hami Point，皆可轉換為TGo點數。

▲高鐵會員在九月底兌換指定商品，加贈點數外還可抽好禮。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵會員TGo「點數365」平台兌換商品手續簡便，會員可隨時隨地以手機進入平台，扣抵點數取得商品電子序號後，再至品牌門市持手機出示商品序號，即可輕鬆取得商品。