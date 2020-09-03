多睡4小時再出遊！高鐵假期「加時不加價」　租車再加贈6小時

▲高鐵假期推出新的優惠方案。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司持續推出國旅遊程，帶動觀光風潮，即日起至11月底再推出「高鐵假期加時不加價」的優惠，提供完整24小時住宿，旅客可在中午12點就住房、隔日中午12點再退房，比一般飯店還可多享受4小時的住宿。另外，租車專案也加贈6小時，讓旅客可以玩好玩滿。

高鐵公司表示，即日起至11月30日推出「高鐵假期加時不加價」的優惠，產品內容包含高鐵標準車廂來回車票，更精選台北、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭地區共15家指定飯店行程，提供完整24小時住房服務。

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▲高鐵假期提供加時不加價的優惠。（圖／高鐵提供）

高鐵公司指出，旅客選購加時不加價住宿，若在中午12點住房，就可在隔日中午12點再退房，同理，若是下午2點住房，則是隔日下午2點退房。相比一般飯店多是下午3點住房、上午11點退房，旅客可多享受4小時的住宿，充分睡飽後再出遊。

▲高鐵假期與多家飯店合作，旅客可一次買足住宿與車票。（圖／高鐵提供）

另外，「加時不加價」高鐵+租車優惠方案，產品包含高鐵標準車廂來回車票以及格上租車指定車款租車30小時，且原租賃24小時專案，免費加贈6小時。

以台北出發到台南、兩人同行為例，早上8點出發10點取車，原訂隔天早上10點還車，現在可放鬆玩到下午4點前還車，且每人只要2,590元，比單買高鐵來回車票2,700元還要划算。

▲高鐵假期租車加贈6小時。（圖／高鐵提供）

此外，針對喜愛選擇半自助旅程的旅客，高鐵公司全新推出高鐵假期「2日精緻遊」。精選桃園、南投、嘉義、台南、高雄、宜蘭共6條指定行程，第一天包含當地專車接駁、必遊景點導覽，再搭配入住優質飯店，隔日則留空讓旅客自由運用，兼顧名勝遊覽與個人悠閒享受。