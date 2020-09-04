超正妹校長大門口歡迎上學　上學遲到驟減...校友直呼想再入學

▲美女校長王怡婷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

有學生喜歡賴床結果造成上學遲到，尤其高中生可能前晚看手機或大玩Online Game更是嚴重。但台東縣關山工商同學從開學以來遲到的不多，原來是來了位創校以來首位女校長，老師、同學口中的「正妹校長」王怡婷。還有校友直呼「想重新入學」。

王怡婷正式來報到關山工商校長後，每天早上幾乎都會在校門口歡迎師生到校。在遴選校長時，王怡婷與老公竟恰巧同時成為關山工商校長候選人，而兩人PK後結果是王怡婷略勝一籌，並在8月1日順利出任關山工商校長一職。



王怡婷畢業高師大英語學系、美國橋港大學「教育學院英語教學〃，雲林科技大學技術及職業教育研究所博士班博士候選人。王怡婷投入教育職場已經19個年頭，充分發揮了女性特有的溫柔與耐心，當看著學生從懵懵懂懂到尋找屬於自己的人生目標時，王怡婷說這就是做為師長最大的成就感了。

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從台南的玉井工商來台東關山報到，王怡婷表示，台東的孩子其實非常質樸且相對單純許多。在家庭結構和經濟方面需要師長更用心，也把學生當成自己的小孩般看顧。她說，來到關山工商至今抱持心疼與感謝；心疼是孩子得在大環境下必須分擔更多家庭中的責任與義務，而感謝的是關山工商的老師們都充滿愛心和耐性，一路上陪伴孩子在人生求學階段成長與進步。



王怡婷指出，擔任校長後除了期許同學們在課業知識上的專注學習外，在生活禮儀方面的要求更是不能忽略。校方也利用各種機會鼓勵同學走入社區適性服務，並在當中找到自我價值肯定；結合社會資源連結師生學習成果，如製作的餐點會分送到療養院、家扶中心等機構做分享。



王怡婷亦不時鼓勵同學要學會抗拒不好的習慣，進而透過不斷的學習而達到內化。先從認識自己、接納自己、進而到喜歡自己、肯定自己。王怡婷表示，只要同學們找尋到正確的前進方向，未來絕對會有不一樣的人生收穫。

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▲美女校長王怡婷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

