減輕農民負擔　饒慶鈴宣布9月1日起停收農機牌照規費

▲台東縣長饒慶鈴宣布9月1日起停收農機牌照規費。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

收取農業機械規費已20年，上任後，力求行政便民、農業創富於民的台東縣長饒慶鈴認為實有改變之必要，因此，饒縣長宣佈台東縣將從9月1日起停止收取該項費用，以減輕農民負擔，其費用將由縣府自行籌措負擔。

饒慶鈴指出，台東縣政府為管理農業機械使用，依據行政院農委會所訂的農業機械使用證管理作業規範，從21年前就開始收取農民的農業機械使用證規費，收費標準是新台幣2百元整。

饒慶鈴認為，科技進步與農業人力結構改變，台東的農業產業結構也要逐步轉型，才能提升農業的生產力及競爭力，智慧農業成為重要推動目標外，農業機械輔助農業生產才能解決目前缺工的問題，鼓勵青年用機械、智慧科技投入台東農業生產行列。

台東縣府農業處長許家豪指出，農機指的是農耕用的機器設備，還有農地搬運車。農耕用機器設備，包括整地、插植、施肥、灌溉、排水、收穫、乾燥及其他供農耕用的機器設備都算是；農地搬運車則是指合於農委會規定之規格範圍者為限。

許家豪說，農用曳引機、農地搬運車、自走式噴霧車、大型聯合收穫機、甘蔗採收機及狼尾草（青割玉米）收穫機等四輪或四輪以上具動力可於道路行駛的膠輪式農機，都必須依規定申請農業機械使用證及農機號牌，並將農機號牌懸掛在農機機身的明顯位置，才能行駛於市區道路或公路。

他說，為紓解農業人力不足，且因應農民汛期搶收農糧的需求，延續去年農機擴大補助政策，今年持續辦理，申請條件、辦法及各類機種補助上限都與去年相同，小型農機補助每人每年以1次為限，所以去年申請過的人今年仍可繼續申請。

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▲台東縣長饒慶鈴宣布9月1日起停收農機牌照規費。（圖／記者楊漢聲翻攝）