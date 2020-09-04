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百坪書店秒變劇院！南村劇場首創「加速平台」挖掘潛力表演團體

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▲▼「PLAYground南村劇場」首創加速平台，挖掘台灣的潛力表演團體。南村劇場會依據不同作品類型來進行演出場地的轉換。（圖／PLAYground南村劇場．青鳥．有設計）

▲「PLAYground南村劇場」會依據不同作品類型，進行演出場地的轉換。（圖／PLAYground南村劇場．青鳥．有設計）

記者林育綾／台北報導

位於台北四四南村的「PLAYground南村劇場」結合書店、設計、表演藝術三大元素，百坪空間不但是書店也是表演舞台，能依照不同作品轉換演出場地。如今又有新創舉，將徵求或主動邀請台灣的潛力表演團體，協助孵化為更完整的作品，更首創「加速平台」提供製作、行銷或媒合等資源，協助優秀團隊的作品商轉，到更大的舞台或影視平台演出。

▲▼ 南村劇場現場空間 。（圖／PLAYground 南村劇場 青鳥 有設計）

請繼續往下閱讀...

▲▼南村劇場集結了書店、設計元素，是書店也是劇場，整個空間四處都可以轉換成表演舞台。（圖／PLAYground南村劇場．青鳥．有設計）

▲▼ 南村青鳥書店。PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計（圖／PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計提供）

「PLAYground 南村劇場．青鳥．有．設計」由大清華傳媒統籌，集結「青鳥書店」、「uDesign有．設計」合作，呈現跨界藝文場域，也是一處為劇場新秀提供的「非典型展演空間」。上半年曾舉辦《分手前，聽他們談愛情》音樂劇，用60分鐘的時間談愛情及音樂；還有講述書店與生命故事交會的影集式音樂劇《不讀書俱樂部》；7月則有故事工廠品味都會人生的「南南戲語」系列、8月份推出娩娩工作室《八月瘦了》，由9位新銳演員以獨角戲方式進行演出。

▲▼「PLAYground南村劇場」首創加速平台，挖掘台灣的潛力表演團體。南村劇場會依據不同作品類型來進行演出場地的轉換。（圖／PLAYground南村劇場．青鳥．有設計）

▲南村劇場會依據不同作品類型來進行演出場地的轉換。（圖／PLAYground南村劇場．青鳥．有設計）

南村劇場提到，由於國內劇場的場館普遍不足，且進入門檻高，新興劇團的作品在進入商轉模式前，其實需要經過長時間的打磨，並且循環修正，才能使作品更完美。因此南村劇場除了提供演出場地外，更希望擔任劇場及劇團的「加速器平台」，挖掘台灣新一代劇場潛力人才。

營運總監蔡孟勳說明，目前透過公開徵件或主動邀請的方式，協助潛力的表演藝術家作品「孵化」或「加速商轉」。「孵化型」主要以新人、新作或新點子為方向的演出，可以是讀劇、工作坊、試演等階段性呈現，或是完整作品的首次登場，南村劇場可以協助團體讓作品更完整。

而「加速型」則是針對已經相較完整，或嘗試長銷演出的作品，提供入選的新秀及團隊一系列的資源，加速作品和團隊的能見度，例如協助媒合到更大的表演場域演出，或是媒合商轉成為影視作品等，或是劇本發想協助、演員培訓、製作規劃、法律和財務、引入投資等。等於從創意形成、作品製作、傳播發行到通路演出，一路陪伴團隊成長，目前已經跟國內4個表演團體洽談中。

▲▼「PLAYground南村劇場」首創加速平台，挖掘台灣的潛力表演團體。南村劇場會依據不同作品類型來進行演出場地的轉換。（圖／故事工廠）

▲南村劇場會依據不同作品類型來進行演出場地的轉換。（圖／故事工廠）

蔡孟勳也說，「南村劇場是一個新且規模不大的組織，但期許自己不只是演出場地方，更要成為一個能夠專注、長期、具有一致性且有意識地進行商轉加速的平台。無論從事幕前、幕後的劇場工作者，皆能藉此機會成長，並透過我們的實際支持，與產業及觀眾近距離互動。」

南村劇場近期場地租借近乎全滿，將一路演到年底，包括9月的《我恨音樂劇》、《龍櫻》讀劇會、10月的《超即興啟蒙》、《大家都想做音樂劇！》等，2021年將推出4部常態演出的作品，並扶植劇場界新秀團隊。

他們也提到，Production house兼場地方的模式，在國外已行之有年，也是國際認可的模式，期盼以民間的力量，建立有系統、規模化的產業鏈，讓表演藝術界的生態能更健康、蓬勃發展。

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