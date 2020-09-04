家扶中心收到普渡大豬公4頭...每頭150公斤　驚喜分送弱勢

▲雲林家扶中心獲二林天人宮捐贈4頭大豬公「全豬」，並且幫忙找到廠商分切、分裝豬肉後轉贈給受扶助家庭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

每年中元普渡過後許多人會將普渡供品捐出貨轉贈給社福團體或經濟弱勢家庭，雲林家扶中心獲二林天人宮捐贈4頭大豬公「全豬」，並且幫忙找到廠商分切、分裝豬肉後轉贈給受扶助家庭。

家扶中心主任廖志文表示，天人宮住持胡建雄一開始想要將普渡的豬公贈送給家扶時，家扶中心的第一個念頭是要怎麼分切豬隻，再轉贈給受扶助家庭，所幸天人宮住持胡建雄已安排好，協助請廠商分切，來順利進行將每頭豬分送出去。

請繼續往下閱讀...

廖志指出，以往中元節後，中心會收到許多普渡品，但大多是泡麵、油、米等民生物資，這還是第一次收到每頭150公斤重的「全豬」，又驚又喜。

天人宮住持胡建雄說，今年遇到疫情衝擊，各行各業都受其影響，尤其部分社福團體募款不易，濟公神尊特別指示將祭拜供品及190萬元捐贈給家扶、學校及警政單位 ，協助大家突破逆境迎向光明的未來。

▲ 天人宮住持胡建雄說，今年遇到疫情衝擊，各行各業都受其影響，尤其部分社福團體募款不易，濟公神尊特別指示將祭拜供品及190萬元捐贈給家扶、學校及警政單位。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►二手票券豐富你的生活

►口碑超強小金瓶

【其他新聞】

►豪宅級派出所蓋亂葬崗上！正氣難敵陰煞 菜鳥警半夜「詭醒」喊上班

►雲林九三軍人節 陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀忠烈祠

►西螺福興獲頒行政院「宗教公益深耕獎」 連11年獲「宗教公益獎」

►雨水少日照足 斗六文旦品質創新高...高甜度12產量4300多噸