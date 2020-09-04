快訊／那個男人回來了！連千毅復出「記者會見」　上千網友刷爆讚

記者黃君瀚／綜合報導

高雄市去年「直播主之亂」主角連千毅一審遭法官重判7年，7月29日以450萬交保並限制住居於新北市住家，而他步出看守所後向粉絲保證「將會於半個月後復出」。今（3）日蘭庭精品官方粉專發文，預告9月9日連千毅將會出席記者會，上千粉絲相當期待。

「各位好朋友，好久不見！」沉寂近1年時間，「MEIMO 蘭庭精品」今日中午在臉書宣告，9月9日將舉行記者會，同時標註了知名直播主連千毅，無疑是發出了復出宣言，文中同時祝福粉絲財源廣進、左右逢源，也提及目前連的個人臉書私訊交由經紀人統籌管理，並非本人親自回覆。

公告貼出短短半小時，就吸引上千網就吸引上千網友刷讚力挺，「期待你的出席，加油」、「偶像，我等你很久了」、「任哥（連千毅以前的名字）加油」、「偶像回歸」、「懷念的任哥，終於出現啦！」。

請繼續往下閱讀...

引爆直播主之亂的連千毅，涉嫌和一名寵物店老闆鄭又仁相互挑釁報復被逮，檢方認定連千毅指使手下砸店鬥毆，今年1月連與手下等共27人遭起訴10項罪名，高雄地院7月29日下午審結，連千毅遭依組織犯罪判刑3年6月、槍持有可發射子彈具殺傷力之槍枝判刑4年，合併判囚7年。

高雄地方法院表示，經合議庭評議後，認為在押被告連千毅、謝育全、鍾富賢、張瑛桔如能提出一定金額擔保並遵守一定事項，應無繼續羈押之必要，而審酌各被告之生活狀況、經濟狀況等情，命被告連千毅、謝育全各具保新台幣450萬元、100萬元後停止羈押，交保後禁止對本案相關人士為恐嚇、騷擾等行為，並限制住居。