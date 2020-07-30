連千毅剛交保就曝「復出時間」　律師澄清：他原本要說「半個月再打算」

▲連千毅步出二監神情輕鬆，表示「半個月後」將復出。（圖／記者吳奕靖攝）

記者黃子倩／高雄報導

曾引發直播主之亂的連千毅，在被羈押311天後，一審遭法官重判7年，經法官29日審酌他的經濟狀況後，命他得以450萬交保，並限制住居於新北市住家，消息一出，大批媒體守候在高雄地方法院外等律師。律師受訪時表示，現在提到二審還言之過早，畢竟他還沒看到完整的判決書，但強調會請連千毅交保後不要貿然直播，就算有生計上的考量，也請他能多多忍耐，沒想到隔不到1小時，連千毅步出看守所竟然說自己半個月後會復出，對此，律師事後幫忙緩頰，表示連千毅是口誤，他想表達的其實是「半個月後再打算」。

▲連千毅委任律師葉銘進表示，連千毅是一時口誤，並非真要復出。（圖／記者黃子倩攝）

連千毅的律師葉銘進表示，「尚未看到完整判決書，現在提要不要二審實在太抽象、太虛擬了，這樣沒辦法具體回答」隨後媒體立刻追問是否擔心連千毅一交保就開直播，對此，葉銘進律師連忙回答，表示「我們希望他先休息、先比較沈澱一點這樣子，（會不會又開直播）應該不會吧！這個至少我不會同意！」明顯反對連千毅再繼續直播、可能又因為發言惹風波。

沒想到律師10點50分離開地院，11點多抵達位在燕巢區的看守所，連千毅竟然表示自己半個月後「會復出」，這段發言可能又沒有事先與律師溝通過，這讓人不禁聯想到，連千毅上個月中才在言詞辯論庭中，遭葉銘進重批表現「近乎弱智、低能」，現在好不容易能出來呼吸新鮮空氣，竟然直接說出復出時間，與律師說法又有出入。

葉銘進表示，他有問過連千毅，連向他解釋是「一時口誤」，原意是「半個月後再打算」，而不是確定要復出的意思；至於實際上連千毅會有怎樣的動作，社會大眾持續關注中。

相關新聞：



LIVE／羈押311天好想見妻小！連千毅「豪擲450萬交保」暫時自由了



快訊／羈押311天...連千毅現主時「450萬交保」！滿臉鬍渣快閃：先去看爸媽



羈押311天...連千毅「變瘦了」！預告粉絲：半個月後復出 3黑衣人+雙B護送離開

►就算爬到樹上！妳還是很美