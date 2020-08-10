連千毅之亂北燒　數十黑幫聚集總統府旁放炮叫囂…警尋車牌找到14人移送

▲連千毅去年直播時引起黑幫不滿，聚集重慶南路放鞭炮、鐵棍敲地叫囂。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

直播主連千毅去年直播過程中飆髒話，「三重幫派大老都是吃屎的」，惹火三蘆弟兄，大半夜聚集數十人在總統府附近的重慶南路上，放鞭炮、用鐵棍、木棒敲地叫囂「連千毅出來」，警方迅速平息現場混亂，事後循車牌找到14人涉嫌恐嚇、妨害公眾往來安全罪嫌，但台北地檢署調查後，認為蒐證畫面沒拍到這14人涉嫌不法，10日處分不起訴。

連千毅2019年4月7日晚間，約黃姓網友到民生東路麥當勞直播「請吃漢堡配養樂多」，連在直播中嗆聲「我從高雄出發，帶40個囝仔」，「帶少年仔10多台車要來要來找你」，還飆罵「三重幫派大老都是吃屎的」，黃男只能低頭應聲，努力吃漢堡。

▲警方循車牌找到14名滋事份子移送法辦。（資料照／記者張君豪翻攝）

被點名的三蘆地區角頭友人看了不爽，隔天凌晨3點多，聚集在連千毅位於重慶南路的辦公室樓下，數十持鐵棍在十字路口敲擊柏油路面，期間還有人放鞭炮示威，不斷用三字經問候連千毅，「連千毅出來」，因事發距離總統府僅400公尺，警方迅速趕到清場。

警方事後根據監視器拍到的車牌，找到14名涉嫌鬧事的嫌犯，依恐嚇連千毅與公眾、妨害公眾往來安全等罪移送，但是這14人分別辯稱自己只是到場觀看，沒有參與也不知道是誰在叫囂。

▲連千毅涉嫌直播逼網友吃漢堡案已不起訴。（圖／資料照）

檢察官認為當時天色昏暗，蒐證畫面拍攝不清，無法確認放鞭炮、持鐵棍的人員身分，加上連也曾在警詢時說自己並不害怕，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。至於連涉嫌強制黃姓網友吃漢堡部分，也因黃男稱自己願意吃漢堡的，日前已不起訴。

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