崔天凱：中美應重拾二戰合作精神　應對新時代共同的敵人

▲中國大陸駐美大使崔天凱。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

為紀念二戰勝利75周年，中國大陸駐美大使崔天凱3日發表致詞影片，他表示，中美應重拾二戰中的合作精神，應對新冠疫情、經濟衰退、氣候變化等全球性挑戰，並致力於聯合國憲章之願景，「免後世再遭慘不堪言之戰禍，促社會進步及較善之民生。」

崔天凱指出，在二戰亞洲戰場，中美兩國曾為和平和正義並肩而戰，在中美交往史上留下了濃墨重彩的一筆，「飛虎隊、陳納德、史迪威將軍的名字在中國家喻戶曉。」

崔天凱提到，他曾多次收到參與二戰「杜立特空襲團」（Jimmy Doolittle）的美軍飛行員來信，憶及當年在完成轟炸東京任務後迫降中國時，中國人民付出巨大犧牲冒死營救的情形，表達感恩之情，「那段歷史將永遠留存。」

崔天凱認為，作為二戰後第一個在聯合國憲章上簽字的國家，中國始終做國際秩序的維護者、建設者和貢獻者。75年來，世界和中美各自都發生了巨大的變化，兩國關係的發展，為提升兩國人民福祉，維護世界和平、穩定、繁榮做出了重要貢獻。

崔天凱強調，回顧歷史，是為了更好面向未來，正如林肯總統所說，預測未來的最好方式就是去創造它，中美應重拾二戰中的合作精神，應對新時代共同的敵人：新冠疫情、經濟衰退、氣候變化等全球性挑戰，「讓我們共同致力於聯合國憲章之願景：免後世再遭慘不堪言之戰禍，促社會進步及較善之民生。」

▼大陸國家主席、中共中央總書記習近平出席二戰勝利75周年紀念活動。（圖／新華社）

