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健保局來電稱詐保...檢察官說可付監管金　苗栗女險被詐警逮車手

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記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名李姓女子（43歲），2日上午接獲自稱檢察官來電，稱其健保帳戶有申請保費理賠，疑涉詐騙行為，將凍結財產，如不想被凍結，須匯保證金38萬；李女不疑有他，隨即到銀行提領現金。竹南警方獲報後，在交款地點埋伏，一舉逮獲陳姓及袁姓2名車手，並積極追查集團上游。

▲苗栗縣竹南鎮1名李姓女子遭詐後準備付款給車手，經警方跟監埋伏後，一舉逮捕2名年輕車手。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣竹南鎮1名李姓女子遭詐後準備付款給車手，經警方跟監埋伏後，一舉逮捕2名年輕車手。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南分局日前接獲刑事局165反詐專線通報，1名李姓女子疑似遭詐騙；李女向警方表示，2日早上接獲健保局人員來電稱「健保帳戶有申請保費理賠，疑似有詐保行為，將移送地檢署偵辦」，隨後立即接獲自稱曾姓檢察官撥打電話稱她「涉嫌詐保行為，將凍結所有財產，如不想遭凍結，可提供一筆資金當保證金」。

▲警方當場起出臺北地檢署假公文1份、贓款新臺幣35萬元及手機3支等證物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方當場起出臺北地檢署假公文1份、贓款及手機3支等證物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方說，李女允諾提供資金擔保後，隨即前往金融機構提領38萬元，並依假檢察官指示地點將38萬交付給車手。案經告知本案是詐騙行為後，警方指導李女向假檢察官稱，監管金額不足，將於3日再指派人員前來取款；分局長楊贊鈞獲悉上情後隨即成立專責小組，指派偵查隊同仁協助李女佯裝與詐騙集團配合。

偵查隊長詹國政表示，警方出動10餘人在交付地點附近進行埋伏、守株待兔，直至車手現身取款；員警見機不可失一湧而上，先控制住陳姓犯嫌（18歲）之後，另在計程車上查獲另一名袁姓把風犯嫌（19歲），當場起出臺北地檢署假公文1份、贓款新臺幣35萬元及手機3支等證物，隨即帶返分局調查偵辦，全案依詐欺及偽造文書罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，並擴大偵辦，持續向上溯源，追查集團上游。

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