列4關鍵打臉加利謊言！　王定宇痛批：做盡壞事，還滿口仁義道德

▲加利科技負責人林明進。（圖／東森新聞）



記者莊智勝／新北報導

口罩製造商「加利科技」遭爆自安徽進口陸製口罩337萬片，改標後與台製醫療級口罩混裝販售；加利負責人林明進還堅稱進口的陸製口罩同樣屬醫療級，防護率高達99%以上，更反控政府簽單徵用，小廠必須填補高達160萬片空缺，還被威脅如退出國家隊，藥證即被吊銷，氣得直呼「以國家隊為恥！」對此，立委王定宇在臉書分析打臉，直指林明進「做盡壞事，還要滿口仁義道德，依法嚴辦、社會唾棄是唯一公道！」

王定宇指出，醫療級口罩原料每公斤800元，政府提供參與口罩國家隊廠商每斤400元，加利以半價從國家取得原料，且每個月都用完，但產出的台灣製醫療級口罩卻去向不明，然後林還從大陸進口廉價非醫療級口罩337萬片，分裝冒充台灣國家醫療級口罩，賺取暴利價差。

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王定宇羅列3點，控訴林明進大賺不義之財，包括：

1. 半價取得口罩原料。

2. 台製醫療級口罩價值不斐，流向不明。

3. 進口中國廉價「非醫療級」口罩，收取台製「醫療級」口罩費用。

▲加利科技口罩流入市面。（圖／記者許立昕攝）

另林明進以「為了不讓勞工太累」為藉口，不後悔用陸製口罩混充；王定宇也列出4點打臉：

1. 如果只是想要降低工人負擔，為什麼進口「非醫療級」口罩，中國製「醫療級」就跟台灣製的有價差利益了，何況「非醫療級」。

2. 每個月半價從政府取得口罩原料，通通用完，員工「原來工作負擔沒有減少」。

3. 從中國進口口罩，還要分裝混充台灣製醫療級口罩，員工「額外增加分裝工作負擔」。

4. 台灣民眾使用加利的非醫療級口罩，暴露在疫情風險而不自知。

王定宇痛批林明進是黑心老闆，讓員工增加工作負擔、半價取得口罩原料，用非醫療級口罩賺取價差，讓台灣使用者暴露疫情風險中，而真正台灣醫療級口罩去向不明、賺取暴利，「做盡壞事，還要滿口仁義道德，依法嚴辦、社會唾棄是唯一公道！」