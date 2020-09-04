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陸製「Carry mask」流向雙北、宜蘭　藥師提2點查驗「真MIT口罩」

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▲▼ 口罩、藥師 。（圖／記者崔至雲攝）

▲藥師黃彥儒教民眾如何分辨口罩真偽。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

口罩國家隊爆發黑心口罩之亂，食藥署指出，民眾若購買到印有有Carry mask鋼印的問題口罩，從今（4日）起至11日可至有販售口罩實名制1.0的藥局或衛生所換貨。中華民國藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒也呼籲，未來在購買口罩時，應注意是否有醫療用標誌，及醫療器材許可證字號，確保買到的口罩都符合防護效果。

口罩國家隊成員加利科技公司8月間進口337萬片中國大陸製的非醫用口罩流入實名制通路。食藥署指出，加利八里廠出貨的藥局及衛生所主要分布在新北市10個行政區和宜蘭縣，少數分配於台北市，食藥署已依據藥事法命廠商即刻停工，相關庫存品停止出貨，檢調獲報已介入調查，將釐清是否涉及詐欺等罪嫌。

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▲▼ 口罩、藥師 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼藥師說明，分辨口罩真偽最主要是要有「醫療用」字樣以及醫療器材許可證字號。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 口罩、藥師 。（圖／記者崔至雲攝）

食藥署說明，今起民眾可至藥局兌換加利款問題口罩。《ETtoday新聞雲》今日上午前往藥局查看，發現尚未有民眾兌換口罩。黃彥儒解釋，這次的問題口罩主要配在新北10區以及宜蘭縣，台北市則有零星藥局受影響，以他自己的藥局而言近期都沒有配送到「CARRY MASK」口罩，因此沒有民眾來做換貨手續。

口罩換貨應注意什麼？黃彥儒說明，首先要請民眾察看口罩本身右下角是否有印製CARRY MASK字樣，若右下方是印製「MIT」、「MAKE IN TAIWAN」，或是空白沒有印製字樣都沒有關係，請民眾不用緊張，另外，也建議民眾至原購買通路做換貨，因為這些通路政府會加量，民眾也比較容易換到口罩。

▲▼ 口罩、藥師 。（圖／記者崔至雲攝）

▲若購買到問題口罩的民眾，即日起至11日可至藥局換貨。（圖／記者崔至雲攝）

黃彥儒提到，這次的「CARRY MASK」有流通到部分超商或是網路，民眾要換貨也可直接向通路上反應，有換貨上面有困難，可以再請消保官協助，同時也呼籲民眾，這次的口罩不是藥局或是通路指定，但有些民眾誤以為是藥局指定要「CARRY MASK」，希望民眾可以體諒藥局及通路，口罩皆是由政府配發。

至於工業口罩到底能否能有醫療口罩的防護效果？黃彥儒解釋，這次的問題口罩還是需要主管機關進行查驗，口罩是否有效，還是要看是否有符合國家標準CNS 14774「醫用面罩」之性能規格要求，同時也要有過濾效果，及固定壓差規格，同時製造廠也須符合GMP製造廠，至於這次的問題口罩，過濾效果、防護效果多少，還是需由政府來說明。
 

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