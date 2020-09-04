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蘇貞昌斥「有事不講出事才哀哀叫」　怒指加利根本「詐欺」

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記者陳家祥／台北報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣；事後怪罪政府放任其他國家隊廠商不交貨，壓力全落到自己身上，還遭衛福部官員威脅，若退出國家隊，藥證就會被吊銷。對此，行政院長蘇貞昌4日說，如果有任何狀況應該提出來講，「什麼都沒有，現在被查到了才哀哀叫，根據相關法律，這不但是詐欺，也違反藥事法相關規定」。

▲▼蘇貞昌出席「2020行政院生技產業策略諮議委員會議」開幕式。（圖／記者黃國霖攝）

面對響亮亮的「Taiwan can help」變成「China can help」，行政院長蘇貞昌4日受訪時先稱讚記者英文發音不錯，接著說，口罩國家隊是多少廠商國人不眠不休，經過多少時間才能從一天188萬片變日產2000萬片，可以送給友邦國家讓國人安心。現在竟然有一家廠商為了個人利益，用中國的製品魚目混珠，甚至於還大辣辣講東講西，「真的讓人痛心，把多少人的努力一天蒙塵，我們非常憤怒，覺得萬萬不可」。

「經濟部跟我報告，非常清楚這家廠商都還有自己產的口罩販賣，可見他行有餘力，什麼做的多辛苦等等並非事實。」蘇貞昌說，經濟部提供給加利的口罩原料綽綽有餘，譬如他做18萬片給他20萬片的原料，他通通用光光，之所以多給他就是製造過程中有耗損也都給他，他都用光光，卻還說要進口中國的來彌補，顯然也不是事實。

蘇貞昌說，如果有任何狀況應該提出來講，什麼都沒有，現在被查到了才哀哀叫，根據相關法律，這不但是詐欺，也違反藥事法相關規定。希望任何人或廠商不要因個人私利，影響團隊的榮譽，政府一定為國人嚴格把關，不容魚目混珠或混淆視聽，我們的品質絕對守得住。而且口罩國家隊的榮譽也需要大家分頭來堅守，政府嚴格把關，全民共同防疫，台灣一定是最安全的地方。

蘇貞昌強調，國人這麼多的努力，不要被一個人的個人言行破壞，相關主管部會都會依法查辦。至於加利抱怨負擔重，蘇貞昌說，因為日產萬2000萬片，足足可以安全供給國人，所以早已經放寬可以出口口罩，「可見什麼做不來、負擔很重，根本不是這樣」，所以口罩可以自由進出口，應該明白標示是法律規定，更不能魚目混珠。

媒體追問，當初政府提供的器材是否會追回？或是未來降低徵用數量？蘇貞昌說，現在日產2000萬片綽綽有餘，都可以出口去賣了，所以政府也因為大家努力建立了口罩國家隊，口罩MIT品質之好，全世界都跟台灣買，等於是大家努力創造榮譽，全世界不但看得起、而且大大出名，現在我們也鼓勵廠商可以合法、以高品質繼續維護台灣的榮譽，也因此可以賺錢獲利，這是國家也想看到的。至於有任何違反國家法律部分，相關主管機關會依法嚴辦。

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