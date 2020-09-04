陸製口罩混國家隊！家長會長「捐70盒給學校」：要政府給我們保證

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市八里口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販售，消息曝光後引起社會輿論譁然。雖然加利科技負責人林明進昨晚接受媒體訪問，強調陸製口罩防護率高達99.8%，比台灣醫療級口罩99.5%的標準還要高，絕無黑心；但今早仍有民眾前往加利科技欲退貨，其中還有地方學校家長會長。男子受訪時無奈表示，他向加利購買了80盒口罩，其中70盒捐給學校，如今卻爆出疑慮，不知該如何退換貨。

▲地方學校家長會長今前往加利科技工廠欲退換貨。（圖／記者陳豐德翻攝）

林明進3日晚間強調，進口的陸製口罩是工業級、防護率高達99%以上，絕無黑心；此外，林明進更加碼爆料，國內2家大廠拒絕繳交徵用量，只想接國外訂單賺大錢，空缺的160萬片就落在小廠身上，「工廠人員本來負載就已經很大，現在又要填補其他廠商不交的量，根本無法負荷。」林明進還只透露，自己遭到衛福部官員威脅，倘若要退出國家隊，藥證就會被吊銷；今（4日）加利的員工也表示，為了供應口罩需求，廠內同仁這段時間沒日沒夜的工作，已經整整瘦了13公斤。

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▲加利科技負責人林明進。（圖／東森新聞）

雖然加利強調陸製口罩絕無問題，但今早仍有消費者前往工廠欲退貨，其中一名還是地方上學校的家長會長。男子表示，日前向加利科技以2萬4000元購買了80盒口罩，其中70盒分送給學校老師，作為防疫物資之用，自己手上只留下了10盒，不料如今卻爆出陸製口罩混裝疑慮，雖然政府有公告實名制若買到標示「Carry Mask」口罩可以更換，但他們也無法換貨；今經詢問後，工廠傾向於直接退款，但如此又擔心後續學校防疫資源不足，不知該如何是好。

該家長會長說，加利在八里當地是老公司，幾年前學校也曾向該廠買過口罩，當時品質還算不錯，不料此次卻有陸製口罩摻雜其中，「我不在乎口罩是哪裡進口，只在乎品質有沒有達到醫療級、能不能讓老師和小朋友用得安心；雖然業者保證口罩防護率達醫療級水準，但我認為還是需要政府給我們保證，只要政府認為檢驗合格、適用，如此小朋友、家長、老師就都能安心。

▼加利科技出廠之口罩。（圖／記者許立昕攝）