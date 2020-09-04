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遭婆家霸凌輕生！閨蜜哀悼文「意外揭公公超狂身家」

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▲「妳嫁的真是富有人家！」好友哀悼　意外揭公公超狂身家。（圖／翻攝自爆料公社）

▲訃聞曝光。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

北市一名人妻疑因婆媳相處問題，不堪負荷輕生離世，而她在臉書的公開遺書，更震驚上萬網友。隨著訃聞的曝光，及閨蜜的對話得知，婆家背景超硬，而公公竟是某生醫董事長。

該人妻生前在臉書寫道，「我的婆婆殺了我，嫁來的幾年，每天過的膽戰心驚，我還是太天真，以為自己能變正常……天天看人臉色活著真的很累，不是想死，是活不了了，三不五時的言語霸凌，說錯一次話，就無視你、恐嚇你。夠了。我連想正常點活著都不行，謝謝指教，我不在就好了。」

請繼續往下閱讀...

緊接著，她絕望表示，「對不起，親愛的老公和兒子，媽媽還是很愛你們，只是我已經沒力氣再走下去了，不用原諒我，我只是個懦弱的人，偉大的婆婆，你的業造成這樣的結果。」

▲▼「我的婆婆殺了我」疑不堪霸凌　北市女PO遺言自殺亡　萬人求真相。（圖／翻攝自Facebook）

▲張女在臉書公開遺言引發關注。（圖／翻攝自臉書）

超揪心文章，震驚萬名網友，而婆家的背景也遭起底，公公竟是某生醫董事長兼執行長。

大票網友們也湧入相關文章，「這婆婆太可惡了吧，還想辦法要刪這則公開的遺書，連訃聞都沒有寫娘家那邊的人，唉⋯後事也辦得讓大家無法接受」、「看到這個真的很難過欸！明明成長過程中，無論是在師長或親朋好友，甚至是同事長官的眼中是一個那麼好的女孩」、「到底是怎樣的婆家？ 怎樣的豬隊友？一路好走...」、「辛苦了，一路好走，下輩子當單身貴婦好好自己享受愛自己」。

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