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中印摩擦再起　王毅：堅定維護主權和領土完整

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▲▼ 中印邊境,拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）

▲中印今年6月起在兩國邊境的拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan valley）再次出現緊張對峙情勢，圖為當地衛星影像。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

針對中印邊境衝突再起，解放軍、印軍各說各話，互控對方進行「挑釁軍事行動」，大陸外交部網站1日刊出部長王毅最新的公開表態。王毅指出，「我們（中國大陸）不會主動採取使事態復雜化、擴大化的舉動，當然我們也要堅定維護自身的主權和領土完整。」

大陸國務委員兼外交部長王毅近日訪歐，於8月30日在法國國際關係研究院發表演講，並回答現場嘉賓提問，就中印關係做出上述表示。

▲▼ 中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲ 中國外交部長王毅。（圖／路透）

「中印關係最近引起各方關注」王毅坦言，中印邊界還沒有劃定，所以總會有「這樣那樣」的問題，不過中方願意跟印方透過對話，管控好各種問題。

王毅進一步舉例，習近平主席和印度莫迪總理多次會晤，達成很多重要共識，比如不要「龍象相爭」，而應「龍象共舞」，「1加1不是等於2，而是等於11」等。他說，這些都是富有哲理的看法，兩國領導人都同意雙方合作大於分歧，共同利益大於矛盾，要管控好分歧，尤其不能讓分歧上升為衝突，「我認為兩國各部門應當落實好這些重要共識。」

解放軍西部戰區發言人張水利昨日指出，8月31日，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。強調中國軍隊正採取必要應對措施。

另一方面，印度軍方也表示，解放軍8月29日至30日晚間在班公錯南岸進行「挑釁軍事行動」，士兵試圖跨越實際控制線（Line of Actual Control）進入印度領土；印方發言人阿南德上校（Aman Anand）說，此舉違反「在拉達克東部持續對峙期間，軍事與外交接觸中達成的共識」。

針對自6月以來，持續不斷的中印邊境爭端，大陸鷹派官媒《環球時報》也在9月1日發表題為「對印方的機會主義表現必須強硬回擊」的社評，指印度國內受新冠肺炎等問題纏身，企圖挑起中印邊境警爭，轉移國內注意力，「這既是對外的流氓表現，也是對內的政治欺詐。」

社評直言，如果想用戰爭方式做攤牌，解放軍一定能夠讓印軍遭受比1962年更慘痛的失敗。並警告印方不要對來自華盛頓的支持抱有幻想，強調中印邊境摩擦可能長期化，中方必須有充分思想準備，包括強硬回擊。

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